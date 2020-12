Simona Radka odmítla, kamarádství se do mileneckého vztahu nepřehouplo

„Mrzí mě, že kamarádská rovina se u mě nepřehoupla v mileneckou, a nezměnilo se nic na tom, že tě mám ráda jako kamaráda. Mezi námi jsou rozdíly, které by v dlouhodobém horizontu nefungovaly. Promiň,“ omlouvala se Radkovi Simona, když měla před odborníky, kteří k sobě páry sestavovali, říct, jestli chce s Radkem ve vztahu pokračovat i dál, po uplynutí třiceti natáčecích dnů.

I když Radek si přál, aby vztah pokračoval, vzal její rozhodnutí statečně. „Chtěl jsem, aby to skončilo opačně, to je jasné, ale ona v mém srdci už bude navždy,“ leskly se mu oči. „Za všechno, co mi Simona ukázala, jsem si ji zamiloval. Udělala pro mě za ten měsíc víc než někteří lidi za celý život.“

Stejné rozhodování čekalo i další tři dvojice, ale ještě večer před tím si všichni mohli ujasnit pocity na společné večeři s jiným párem. Poprvé dostali možnost sdílet své zážitky a dojmy s těmi, kteří zažili podobné situace, a tak se Radek se Simonou potkali s Natálkou a Františkem, zatímco René a Petra povečeřeli se Štěpánkou a Pavlem. Obě večeře zároveň sledovali odborní garanti experimentu, terapeut Tomáš Novák, psycholožka Katarína Szabados a genetička Jaroslava Babková.

Zazdila jsem to na začátku

Kurýr Radek (32) a jeho manažerka Simona (29) se sešli s podnikatelem Františkem (36) a zubní sestrou Natálií (23). Ale ještě než na místo dorazili, dozvěděli se diváci, že Radek vzal svůj nový život vážně. „Zařídil jsem si kartičku do knihovny,“ hlásil Simoně a dodal, že už má vybranou pedagogickou fakultu. „Učitelů je málo, učitel z tebe bude,“ povzbudila ho.

U večeře však Simona s Radkem udělali na Františka s Natálkou dojem. „Mezi nimi to vypadá, jako kdyby už spolu fungovali strašně dlouhou dobu,“ popsala, co viděla, také psycholožka Szabados a František viděl, že jsou na sebe napojení, jsou k sobě pozorní, milí, srší mezi nimi vtip. Trochu smutně konstatoval, že Natálka se k němu nechová tak vřele, jako Simona ke svému Radkovi. I Natálie uznala, že Simona dává oproti ní Radkovi víc prostoru, aby ji poznával. „Já to zazdila hned na začátku. Mrzí mě, že na Zanzibaru jsem byla zavřená a svatební cestu jsme si neužili, protože jsme spolu neuměli komunikovat... teď na konci si říkám, že to bylo možná zbytečné.“

Simona měla pro Radka jen slova chvály o tom, jak je hodný a galantní. „Zajímavé bylo to, že ani u Františka s Natálií to úplně nefunguje po tělesné stránce, což bylo zvláštní, protože mně se k sobě podle vzhledu hodí,“ uvažovala nahlas Simona.



„Simča je upřímná, cílevědomá a má úžasnou rodinu. Za poslední tři roky to byl asi nejlepší měsíc mého života. Nejradši vzpomínám na ty chvíle, kdy jsme něco spolu dělali a ona se u toho uvolnila a dokázala být sama sebou,“ rozplýval se Radek a vyprávěl druhému páru, jak mu otevřela oči. „Po pár hodinách mi řekla: proč nejsi učitel dějepisu? A tak půjdu příští rok studovat na Karlovu univerzitu dějepisu,“ usmíval se spokojeně a Simona nechápala, že byla první, kdo mu něco takového řekl.

Všechny čtyři čekala noc o samotě, aby měli prostor promyslet, co od vztahu očekávat dál. „Na rovinu je toho hodně, o čem bych měl přemýšlet, nad čím se rozhodovat,“ nebyl si jistý František a Natálie už věděla, že manželství je vždycky pořádná práce na obou stranách.

Prostě mi houpnul...

Nejspokojenější měsíc měli za sebou kuchař Pavel (38) s manažerkou Štěpánkou (31). „Oba jsou dominantní a ani jeden z nich si to nechce přiznat. Oba těžce skousávají, že není po jejich a dávají to do narážek,“ všimli si odborníci, ale dvojice kupodivu fungovala ze všech nejlépe.

„Něco nás spojuje, je to krásná ženská, nemusela by se se mnou bavit, kdybych se jí nějak nelíbil,“ uvažoval Pavel a Renému s Petrou u večeře vyprávěl: „Když jsem na svatě viděl ten kus pěknýho masa, tak už jsem se nebál. Prostě mi houpnul,“ vtipkoval.

Štěpánka si všimla, že fitness trenér René (28) je do své Petry (24), učitelky v mateřské škole, po uši zamilovaný. „Je to na něm hrozně vidět,“ uvažovala a Reného se rovnou zeptala.

„Záleží mi na Peťě, je hezká, vtipná a zábavná,“ přiznal, ale když Petra připustila, že by mu ráda řekla něco podobného, ale ještě do té fáze nedospěla, René se od večeře mlčky zvedl a odešel.

„Možná ho namíchlo, že se Štěpánka s Pavlem navzájem dotýkali, dokonce si dali pusu, že k sobě ušli delší cestu,“ přemýšlela Petra, co mohlo jejího manžela naštvat. Když se René vrátil, připustil, že si potřeboval provětrat hlavu, projít se a psycholožka Katarína Szabados konstatovala, že pro Petru a Reného byla společná večeře další dobrý „šťouch“, když viděli, jak to mezi Pavlem a Štěpánkou funguje a jak by to mohlo vypadat i mezi nimi. „Petru to namotivovalo, v jednu chvíli přiznala, že bližší kontakt se ještě musejí naučit...“

„Jak tak Péťu pozoruju, tak ani ona vlastně v sobě nemá jasno, jestli s Reném chce být dál, nebo ne,“ uvedla psycholožka a pochválila Štěpánku s Pavlem za to, že šli do vztahu od začátku naplno, nenechali se zastavit na představách a předsudcích a pustili se do vzájemného zkoumání. A šli i pod povrch. „Oceňuju jejich energii a nasazení.“



Rozhodlo písemné vyznání lásky

„Moc hezky se se mnou loučil, až se mi chtělo plačkat,“ svěřila se pak Štěpánka, když se s Pavlem měli na jednu noc rozejít každý do svého domova. „Zase, jako poprvé u oltáře, jsem se s ním cítila v bezpečí.“

I když Simona byla jediná, kdo na závěr experimentu svého partnera odmítl, přesto byla spokojená. „Cením si na Radkovi, že když řekne, že do něčeho půjde a něco vyzkouší, tak že to fakt i udělá, že se snaží nakládat s informacemi druhých a pracuje na svém zlepšení. Určitě jsem si na něj za ten měsíc zvykla. Je to velmi hodnej člověk. Myslím, že jsme si to oba dva nakonec fakt užili. Neumím si představit, že už bych ho nikdy v životě neměla vidět,“ řekla, ale partnerský vztah odmítla.

Radek si z natáčení odnesl spoustu zážitků, nový náhled na sebe, na některé věci. „Jen v jednu chvíli mě mrzí, jak jsem se zachoval,“ narážel na emotivní odchod od společné večeře s psycholožkou. „Jinak jsem udělal, co jsem mohl, cítím se sebevědomější, myslím, že se za sebe nemusím stydět. Došlo mi, že mám ostatním co nabídnout, vím, co bych od života chtěl. Simonu mám hodně rád, nechtěl bych ji jen tak vymazat ze svého života, zvlášť když je tak skvělá a úžasná. Neumím si představit, že už bych ji nikdy neviděl,“ vyznal se z pocitů.

Také René měl čas přemýšlet: „Kdybych to mohl vrátit zpátky, šel bych do toho s jiným přístupem, o něco klidněji. Je lepší, aby mě odmítla za to, co jsem, než přijala za to, co nejsem,“ řekl a za nejsilnější zážitek označil svatbu a také to, když se spolu smějí. „Poznal jsem se z jiných stránek: že si špatně přiznávám chyby, že jsem ukvapený. Zjistil jsem, že jsme rozdílní, ale pracovali jsme na tom, abychom se pochopili.“



Ani po probuzení v den rozhodnutí si Petra nebyla jistá, zda chce dál s Reném zůstat. „Pocity mám pořád smíšené, ale udělali jsme kus velké práce při hledání cesty k sobě.“ Když jí René při závěrečném setkání přečetl upřímné a originální vyznání lásky, jaké by od něj málokdo z diváků asi čekal, nemohla než kývnout na pokračování vztahu. „Hodně mě to zahřálo u srdce. Dopis, který mi René dal, byl tak nádherný! Takové shrnutí, jak on ten měsíc vnímal s tím, že kdyby mohl, dá mi všechno,“ byla dojatá.

„Pája je můj Shrek. Strávili jsme spolu hodně času, je součástí mého života, i den bez něj teď na konci byl nezvyk. Mám pocit, jako kdybych ho znala celý život. Je to fajn člověk. A nejkrásnější moment? Dovolená a pak když jsme jeli za kamarádkou do dětského domova. Bylo to pro oba hodně emotivní,“ řekla Štěpánka a dodala, že i návštěva u paní doktorky jim hodně pomohla. „Měla jsem za to, že nejsem dominantní, ale došlo mi, že asi svým způsobem ano. Pavel mě změnil, jsem mu vděčná, je mi s ním hezky. Myslím, že bychom si měli dát šanci dál.“



Pavel svou ženu přivítal pochvalou, jak jí to sluší. „Jsi taková Sněhurka.“ Přiznal, že její pocity jsou stejné jako Štěpánčiny a že bude rád, když spolu zůstanou.

I když televizní diváci nedávali zpočátku vztahu Natálie s Františkem pražádnou naději, ke konci k sobě přece jen cestu našli, a tak nebylo jasné, jak se který z nich rozhodne. „Kdybych mohla něco změnit, tak bych byla na začátku milejší. Psychicky to bylo náročné a zlomilo se to až při cestě na Milešovku. Od toho dne jsme byli víc v pohodě, víc si rozumíme, máme si o čem povídat a komunikace nedělá problém, na rozdíl od svatební cesty na Zanzibaru,“ uvedla Natálie s tím, že si natáčení docela užila, i přesto, že se cítila pod obrovským tlakem.

„Franta je hodná duše, rozdal by se pro všechny, hlavně pro lidi, které má rád. Ze začátku jsem na něj byla ošklivá, ale on to bral sportovně a pořád dával vztahu naději, zatímco někdo jinej už by práskl dveřmi. Víc jsem si uvědomila, co chci, a vážím si jeho respektu a pochopení.“

František své ženě na poslední setkání donesl velkou kytici růží. „Je to ode mne poděkování na dny, co jsme spolu strávili. Trošku mě včera na večeři mrzelo, když zaznělo, že jsem ti nikdy nedal kytku, tak to teď bylo vyslyšeno,“ usmíval se a navzájem se sobě s Natálií omluvili a pochválili se za to, že se naučili povívat si spolu.

„Děkuju za všechno, nechci o tebe přijít, chtěla bych nám dát šanci,“ řekla Natálie a podobně se vyslovil i František: „Bylo to obohacující, přínosné a budu rád, když to zkusíme dál. Je jednoduché hodit do všeho při první překážce vidle a říct čau. Energie je oboustranná, tak uvidíme.“