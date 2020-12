Takový tlaky, ne! Připadám si jako kretén, soptil zamilovaný manžel

Natálii bavila tichá domácnost

Od svatby se zubní sestrou Natálií (23) slyšel podnikatel František (36) opakovaně, že moc mluví a že by měl dát své ženě větší prostor, a tak si jeden den předsevzal, že nebude mluvit vůbec. Možná čekala, že se mlčení Natálce líbit nebude, ale opak byl pravdou. Té ticho náramně vyhovovalo, a navíc jí ta hra gest a hlasu z tabletu, jak se s Františkem dorozumívala, připadala zábavná.

„Bylo ticho, to mám ráda, a já mohla povídat, co kdy jsem chtěla, a bavilo mě hádat, co chce, co říká,“ usmívala se Natálie. Aby nebyla domácnost úplně tichá, napsal František své ženě témata, o nichž by, podle jejího výběru, rád od ní něco slyšel, a tak Natálka nahlas uvažovala o tom, zda se lidé rodí hodní, nebo zlí či kdo z nich dvou je ten línější.

František mezitím uvařil oběd a za to, že popřál dobrou chuť a porušil bobříka mlčení, udělal deset kliků. Den se vydařil, zhodnotili ho oba dva. A nejen jeden, František si pochvaloval hned tři za sebou. „Je to fajn a příjemné, s každým takovým dnem se šance zvedá, že by z toho něco mohlo být. Za mě jsem spokojen,“ přiznal a připravil pro svou ženu další překvapení: tandemový seskok padákem.

„První minutu jsem byla v rozpacích. Nečekala jsem, že se mi na tomhle televizním projektu splní přání z dětství. Dárek mi udělal obrovskou radost,“ uvedla. Seskok si oba užili a dole na zemi se před kamerou poprvé upřímně objali. Večer pak spolu popíjeli doma červené vínko a jejich vztah se po bezmála měsíci soužití zdál být docela idylický.