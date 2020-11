Kapitán je na tahu, bude šach mat, oznámil po líbánkách Pavel své ženě

Natálka s Františkem spolu po komplikované dovolené na Zanzibaru už bydlí, z dovolené se vrátili i Štěpánka s Pavlem a domů ze svatební cesty míří také René s Petrou. Poslední pár, Radek se Simonou, strávil v dalším dílu experimentu Svatba na první pohled několik šťastných dnů v Lisabonu.

O rok starší, ale šťastnej

Protože podnikatel František (36) měl narozeniny, připravila pro něj jeho nová žena, zubní sestra Natálka (23), překvapení – narozeninovou oslavu, na kterou pozvala i jeho kamarády. „Je nadšený,“ byla i ona ráda z jeho reakce a věnovala mu knihu Moc přítomného okamžiku.

„Jsem starší o rok, ale šťastnej. To, že tomu Natálka dala tu energii, je hezký. Dávat energii druhému je důležitý,“ kvitoval František její snahu a o pár dnů později svou ženu znovu chválil, když se spolu vypravili na inline brusle, na nichž Natálka předtím nikdy nestála. „Společné okamžiky, zážitky jsou pro každý pár důležitý.“

I když měla Natálie strach a bála se spadnout, František byl trpělivý. „Zachoval se slušně, mile i trpělivě,“ pochvalovala si. Doma se pak na oplátku pokusila manželovi připravit jeho oblíbenou kávu V60, i přesto, že jeho kávový rituál jí samotné nic neříká.

„Oceňuji snahu, protože vím, že jí káva smrdí a že se jí z ní zvedá žaludek,“ potěšilo Františka. Když ale přišla s kávou, konstatoval, že chutná spíš jako obarvená voda. „Tohle kafe bude chutnat i tobě, to je jen voda,“ řekl, ale znovu vyzdvihl snahu: „Zvládla to, i když káva to nebyla, ale bylo to fajn. Mám za sebou dva dny s úsměvem, se zážitky a před pár dny si Natálka znovu navlékla snubní prsten, který od svatební cesty nenosila. Jsem šťastnej, baví mě to.“

Nelíbí se mi tvoje zuby

Manažerka Simona (29) a kurýr Radek (32) se konečně poprvé setkali. „Od té doby, co mám na sobě svatební šaty, je mi od nervů úplně špatně,“ přiznala Simona a svému nastávajícímu před sehranou svatbou jako dárek poslala stírací mapu světa se vzkazem, že budou stírat místa, která spolu navštíví.

Nervózní byl i Radek. „Když jsem ji viděl přicházet, nevěřil jsem, že se to týká mě. Přijde mi to jako vyšší liga, než na jakou bych si kdy troufnul. Je moc krásná,“ popsal své pocity po obřadu a měl zatím pocit, že si rozumí. „Říkala, že jak jsem se na ni podíval, tak v mých očích viděla obrovskou dobrotu,“ potěšilo ho.



„Vypadá to, že je to hodný člověk, má dobré nitro, velkej sympaťák, zaujalo mě, jaký má všeobecný rozhled. Nejdůležitější je, aby byl hodnej, a to se myslím splnilo,“ nechala se slyšet nevěsta a dodala, že psycholožka ji před svatbou upozornila na to, ať nedá hned na první pohled, ale ať se snažím Radka poznat hlouběji. „To udělám,“ řekla Simona a přiznala, že na ulici by si ho na první pohled opravdu nevybrala. „Ale dobro z něj sálá, věřím tomu, že mě třeba přesvědčí.“

Ze svatební cesty do Lisabonu byli oba novomanželé nadšeni, oba totiž rádi cestují. „Radek rád uklízí a vaří, ráno startuje velmi pomalu,“ všimla si Simona hned první ráno před odletem do Portugalska. „Na letišti jsem Radka vnímala jako malého chlapečka, který poprvé někam letí,“ radovala se z manželovy bezprostřednosti a i on byl Simonou nadšený. „Ona je první člověk v mém životě, který mi neřekl, abych už mlčel,“ dojalo ho poté, co jí dlouze vyprávěl o historii Lisabonu.

Diváci odhalili, že Radek již v jedné televizní show účinkoval. Pod jménem Petr hrál rozvedeného otce. „V případě Nebezpečných vztahů šlo o jednorázový přivýdělek. Zareagoval jsem tehdy na inzerát, který poptával komparzisty do tohoto pořadu. Je obecně známo, že se jedná o hraný projekt,“ řekl Radek pro iDNES.cz. Televize Nova poskytla oficiální vyjádření: „Pořad Svatba na první pohled je sociálním experimentem, v němž herci neúčinkují. Zájemci o účast z řad široké veřejnosti se přihlásili na základě výzvy, která byla odvysílána v naší televizi. Z přihlášených uchazečů byly následně odborníky utvořeny čtyři kompatibilní dvojice.“

„Myslím, že bys měl jít dělat učitele do školy a učit dějepis, protože to dokážeš podat zajímavou formou. Děti by tě žraly,“ poradila mu manažerka Simona a Radek přiznal, že učit byl jeho sen. „Jen jsme si povídali a najednou se nadchla, úplně rozzářila, že bych mohl být učitelem a už jsme hledali, na kterou fakultu půjdu, získala pro to i mě,“ přiznal Radek a Simoniny podpory a víry v to, že to zvládne, si velmi vážil.

„Proč jsi to sebevědomí v sobě neobjevil už dávno?“ Zeptala se ho. „Protože jsi první člověk, který mi řekl, že to, co furt melu, má nějaký smysl. Kdo mi řekl, že to všechno, co si pamatuju, není blbost,“ vysvětlil a Simona svůj názor shrnula: „Radek je životní optimista, přestože se mu v životě staly i nějaké těžké věci. Nechává hlavu vzhůru. Je velmi inteligentní, má neskutečně sloní paměť, všechno si pamatuje i z dětství, o učitelích a podobně,“ obdivovala ho. „Ale trošku se mi nelíbí tvoje zuby, promiň,“ řekla mu upřímně a Radek to vzal: „Vážím si toho, že je upřímná. To, co mi říká, si beru opravdu k srdci.“

Simona pochopila, že Radkovi chybí sebedůvěra a že potřebuje jen od někoho popostrčit, nakopnout, říct: hele, zkus to, ty na to máš! „A on na to má, to je vidět na první pohled.“



„Jsi tak úžasná,“ vyznal se Radek Simoně. „Známe se čtyřicet hodin a udělala jsi pro mě víc než kdokoliv z mého okolí za celý můj život. Probudila jsi ve mně chuť změnit život. Zkrátka přijde Simona a hned ví, co udělat, abych byl šťastnější. Za pár let potkáš profesora se zdravými zuby,“ rozplýval se dojetím.

„A budu na tebe pyšná,“ dodala Simona. „Hlavně na sebe,“ doplnil Radek. „Žes někomu změnila život. Víš, jak je to úžasnej pocit? Na to, že se známe tak strašně málo, už jsi mi změnila život.“

Musím ubrat, do všeho jdu po hlavě

Petra (24), učitelka v mateřské školce, a fitness trenér René (28) se poznávají na dobrodružné svatební cestě na raftech ve Slovinsku. Petra si ale adrenalin moc neužívala, těšila se hlavně na opalování u moře. „Chtěla bych tak 30 a vodu aspoň 24 stupňů. Jsem promrzlá na kost, ale budu se snažit si to užít se vším všudy,“ říkala si, ale moc se jí to nedařilo, i když se René snažil.

„Dělal jsem všechno pro to, abych jí dovolenou udělal co nejzajímavější. Už nevím, co říct, co udělat, aby pochopila, že to myslím dobře a snažím se, aby nebyla otrávená, aby si to užila a bavilo ji to. Snad kdyby se trochu víc uvolnila, ale asi to není dovolená podle ni. Asi máme každý jinou představu o tom, co je adrenalin.“

Petra jeho zklamání chápala. „Od prvního momentu ví, že jsem tu nespokojená. Chápu, že je nešťastný, mně by se taky asi nelíbilo dělat jen to, co baví mě, a vidět, že druhého to absolutně nezajímá,“ připustila Petra a těšila se k moři, kde si v klidu srovná myšlenky v hlavě.

Když ji pak René omylem vyklopil za jízdy na skútru, byla vyděšená. „Musím víc brát ohled na Péťu, ona na to není zvyklá, já dělám všechno po hlavě. Musím ubrat,“ uvědomoval si René a dodal, že ke své ženě stále hledá cestu. „Líbí se mi, mám ji rád, je zábavná, šikovná, ale nevím, jak to má ona,“ přiznal.



Až společný výlet lodí s romantickou večeří situaci uklidnil. „Byl to jeden z nejkrásnějších zážitků líbánek,“ potvrdila Petra a další den se od Reného nechala trénovat. „Trochu mě procvičil. Dokáže člověka motivovat a je určitě dobrým trenérem,“ pochvalovala si a René měl radost, že to zkusila. „Když bude chtít, můžeme spolu cvičit častěji.“

I jim dovolená skončila a po týdnu se vrátili do Česka, aby spolu další tři týdny žili v pronajatém bytě. „Hurá po dovolené do normálního života, kdy spolu nebudeme celé dny, budeme si vzácnější a možná se to zlepší,“ těšila se Petra.

Kapitán je na tahu

Manažerce Štěpánce (31)s kuchařem Pavlem (38) končí líbánky v Řecku. Poslední večer při pikniku na pláži plánovali, kde budou bydlet po návratu, a protože Pavel má větší byt, rozhodli se bydlet u něj. Jejich vztah byl zatím bez mráčku. Užívali si a klapalo jim to.

„Ona je taková moje Xena,“ prohlásil Pavel a za ruku se drželi i v letadle. Jenže jakmile letadlo v Praze dosedlo, Štěpánčina nálada klesla. „Najednou byla přísná, ani pusu mi nedala. Na chviličku mi to bylo líto, ale nemůžu chtít, aby mi pořád visela kolem krku,“ přiznal Pavel.

Štěpánku to později mrzelo. „Byla jsem vyřízená, ani jsme si nedali pusu. Došlo mi, že najednou spolu budeme muset fungovat a normálně žít, doteď to byla dovolená a srandičky,“ vysvětlila už doma a balila si kufry k Pavlovi, zatímco on gruntoval, aby se jí u něj líbilo.

„Ze svatební cesty jsem se vrátil plný dojmů, energie a radosti. Všechno bylo pěkný,“ připustil. „Od svatby jsme byli spolu osm dní v jednom kuse, furt jsem jí měl v hlavě, a nejednou tu ten rušivý element nebyl a mně to chybělo,“ svěřil se.

„Na to, ať se tu nepozabíjíme, ať se ti tu líbí a je ti dobře,“ připili si, když se Štěpánka k Pavlovi nastěhovala. „Budeme spát na normální manželské posteli a budou manželské povinnosti,“ těšil se Pavel, zatímco Štěpánka řešila spíš moc tmavý bordó odstín malby v jeho ložnici. „Uvidíme, jak se bude kapitánovi líbit na červené lodi. Kapitán je na tahu, bude šach mat,“ smáli se v posteli a připustili, že vztah mezi nimi je intimnější, citlivější, důvěrnější a berou jej s větší zodpovědností.

„Je pozorný, vnímavý, je to hezké,“ ocenila Štěpánka, když jí Pavel druhý den ráno nachystal snídani. „Většinou chlapi chtějí, aby kolem nich ženský skákaly, ale Pája je v tomhle pozornej. Taky jsem mu slíbila, že mu zítra udělám snídani do postele já,“ chválila evidentně spokojeného manžela, který na kameru líčil příhody: „Je divoká, když jsem viděl, že kapitán se nebojí, tak jsem do toho šel plnou parou.“

U psycholožky Kataríny Szabadosové pár další den řešil, zda dává Štěpánka Pavlovi prostor se projevit. „Ona nemá moc dobré zkušenosti s partnery, nebyli na ni příliš hodní,“ vysvětlila psycholožka. Pavel připustil, že ji vnímá jako tu z dvojice dominantnější. „Já jsem srdcař, ona velí,“ popsal a Štěpánka uznala, že je to asi pravda. „Ale nikdy mi neřekl, že by mu to vadilo.“

„Partneři mohou být rovnocenní,“ připomněla psycholožka. „Jsme dobří a na to si plácnem,“ řekli si Pavel se Štěpánkou, a tak se stalo.