Svatba v roce 2022. Má ještě smysl? A vážně ty prstýnky chceme?

Manželství v roce 2022 pohledem párové poradkyně Lucie Mucalové

Proč ve 22. století uzavírat sňatek?

To, co pro někoho nemá smysl, pro jiného smysl má, a to velmi významný. Proto, ať je jakékoli století, ptejte se sami sebe, co potřebujete a jaké jsou vaše partnerské hodnoty. Manželství je o odvaze. Není to romantická vize krásných dnů, ale také přijetí toho, že spolu chcete zvládnout i to těžké, co přijde. Ať již do manželství vstoupíte či nikoliv, je to jen vaše rozhodnutí. A nedovolte, aby vás od něj odrazovali vaši démoni z minulosti, vaše strachy. Můžete si otevřít cestu, na které se spolu bude rozvíjet a měnit to, co vás drží v pomyslné pasti.

Je třeba i manželský vztah dále rozvíjet, pracovat na něm, nebo si zkrátka manželem či manželkou můžeme být jisti?

Nejdříve se zamyslete nad tím, jaký pocit ve vás tato fráze vyvolává, jakou má ve skutečnosti podobu. Být si někým jistý může znamenat ustrnutí v nějakém okamžiku, iluzi platnou někdy v minulosti, ale ne teď. Mnohem důležitější podle mého názoru proto je věnovat vztahu pozornost a starat se o něj. Proměňovat to, co nás zraňuje, kde dochází k nepochopení. Mnohdy jsou partneři úžasnými rodiči, ale jako muž a žena se sobě vzdalují. Veškerá pozornost je upřena na rodinu a na partnerství není prostor a energie, což s sebou může přinášet různé situace, bolestné, zraňující i šokující.

Mají manželé vůči sobě nějaké „manželské povinnosti“?

Je to o nastavení každého páru, jeho potřebách a vzájemných dohodách. V žádné „chytré“ knize ani desateru nehledejte, jak to má přesně vypadat. Co je mezi vámi, je jedinečné. A jenom vy dva jste těmi, kdo to vytváří. V každém případě si hýčkejte vše, co funguje. Láska má mnoho podob a proměn, proto buďte všímaví a řešte to, co přichází, byť někdy budete mít chuť zavřít oči, nevidět, neslyšet a čekat, až se to samo vyřeší.

Kdy má smysl obrátit se na párového poradce?

Varovnými signály bývají častá nedorozumění v komunikaci, pocit, že vám ten druhý nerozumí, neslyší vás. Můžete chtít se vztahem skončit, pociťovat, že se intimně vzdalujete a nemůžete dál. Že ve vás něco křičí a nevíte, co s tím. Pak je na místě požádat o pomoc někoho, kdo se na práci s páry specializuje. Buďte ale na pozoru před rádoby poradci s patentem na všechny životní oblasti, aniž by disponovali adekvátním vzděláním.