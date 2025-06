Část 1/3

Když přitažlivost opadá

Díky osvětě a stále otevřenější debatě o intimních záležitostech si stále více z nás uvědomuje, že stejně jako všechno ostatní ve vztahu, i sex vyžaduje práci. Nicméně určité romantické ideály přetrvávají, a to především ve spojitosti s heterosexuálními páry. Jedním z nich je představa, že „touha“ spát spolu magicky přetrvává bez ohledu na to, jak dlouhá doba uplynula od začátku vztahu.

Další z mylných představ je ta, že pokud toto nutkání zmizí, je něco v nepořádku. Přitažlivost a touha po partnerovi, když se zamilujeme, jsou téměř konstantní. Ve skutečnosti však tato fáze trvá pouze v průměru tři až šestnáct měsíců. Poté se sex, respektive naše touha po něm, mění.

Řekněme, že nezmizí, ale stane se více vrtkavou a člověk musí mít nástroje, jak ji znovu probudit. Je třeba říci, že ne každý je toho schopen. „Muži mají větší tendenci věřit, že sex by měl být spontánní. Často se mnohem více než ženy zdráhají „připravit se“ na rande nebo sexuální styk,“ vysvětluje sexuoložka Ana Lombardía. Iluzí je navíc vlastně i spontánnost nového vztahu.

„Na začátku si posíláme zprávy v kteroukoli hodinu, rozhodujeme se, kde se setkáme a jakou restauraci navštívíme. Staráme se víc o svá těla, holíme se… zkrátka plánujeme sexuální setkání. To, co je nebo bylo spontánní, je hra svádění. Přesně to v průběhu let ztrácíme,“ dodává Lombardía.

Většina z nás si uvědomuje důležitost dobrého sexu pro spokojený partnerský život. Otázkou tedy zůstává, proč postupně zlenivíme v hledání způsobů, jak svádět svého partnera.

„Mnoho lidí nemá pro svádění nástroje. Ve skutečnosti neflirtují, ale přímo navrhují sex slovy nebo činy,“ upozorňuje Lombardía. A pokud je začátek sexu rozpačitý, je nasnadě, že vzrušení se u jednoho z partnerů vůbec nemusí dostavit.

Je těžké zobecňovat, zda sexuální styky iniciují více muži nebo ženy. „Jsme zvyklí si myslet, že muži obvykle přebírají iniciativu a mají větší sexuální touhu, ale ve skutečnosti je to individuální věc, nikoli otázka pohlaví,“ dodává Lombardía.

Svádění podle ní nespočívá jen v navrhování sexu, ale také v obrácení partnera k tomu, aby s námi sdílel naši sexuální touhu. „To zahrnuje proces uvolnění a navrhování atraktivních erotických aktivit, které nemají nic společného se samotným stykem,“ říká sexuoložka.