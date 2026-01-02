Superúplněk v Raku v lednu 2026 zesílí city. Připravte se na návrat k sobě

Ivana Vaňkátová
  4:00
Zatímco svět kolem nás v lednu tlačí na výkon a nové plány, obloha nám chystá úplně jiný scénář. Nad hlavami se rozzáří lednový superúplněk v citlivém znamení Raka. Měsíc bude jasnější než obvykle a jeho blízkost nás vybídne k návratu do vlastního nitra. Je čas odložit brnění, zahojit staré šrámy a najít cestu domů – k sobě i k těm, které milujeme.
Fotogalerie3

Superúplněk v Raku | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Superúplněk ve znamení Raka

3. ledna 2026 v 11:03 SEČ

Pokud se v těchto dnech cítíte jako na horské dráze, nejste v tom sami. Rak je znamení, kterému Luna přímo vládne. Když v něm nastane úplněk, a navíc v podobě superměsíce, jsou naše emoce jako rozbouřený oceán. Ale nebojte se – nemá nás potopit, ale očistit.

Emoční bouře, která léčí

Rak je symbolem domova, kořenů, rodiny a bezpečí. Je to jemné, mateřské znamení, které nás učí citlivosti. Během tohoto úplňku se může stát, že na povrch vyplují věci, které jste dlouho schovávali pod „krunýř“. Stará zranění, nevyslovené křivdy v rodině nebo pocit, že se někde necítíte úplně přijatí.

Protože úplněk stojí v opozici k ambicióznímu Kozorohu, můžete cítit vnitřní napětí a prosbu vnitřního hlasu ve stylu: „Měla bych pracovat a být výkonná, ale jediné, co chci, je zalézt pod deku a jen tak koukat do ohně.“ Vězte, že je to v pořádku. Tento úplněk nám dává svolení odložit masku silné osobnosti a být na chvíli zranitelní.

Superúplněk v Raku

Praktický průvodce račí energií

Tento čas není o velkých životních rozhodnutích, ale o vnitřní inventuře. Jak ho využít pro své vztahy i pohodu?

  • Naslouchejte své intuici: Vaše vnitřní já bude mluvit hlasitěji než kdy jindy. Pokud vám něco v hloubi duše říká, že je čas na změnu nebo na odpuštění, věřte tomu.
  • Hýčkejte svůj domov: Rak miluje útulno. Zapalte svíčky, uvařte si teplý bylinkový čaj, obklopte se věcmi, které vám dělají dobře. Domov by měl být vaším bezpečným přístavem.
  • Ošetřete rodinné vazby: Je někdo v rodině, s kým jste dlouho nemluvili? Teď je ten správný čas na klidný rozhovor, který nehledá viníka, ale cestu k porozumění.
  • Dovolte si cítit: Nehodnoťte své emoce. Neříkejte si „to nic není“ nebo „neměla bych být smutná“. Prostě ty pocity nechte projít svým tělem a v klidu odejít.
Superúplněk v Raku

Magický rituál pro vnitřní klid

Využijte sílu vody a měsíčního světla k tomu, abyste se zbavili toho, co vás tíží, a posílili svůj pocit bezpečí.

Co budete potřebovat:

  • bílou nebo stříbrnou svíčku,
  • misku s vodou (voda je živlem Raka),
  • papír a tužku.

Postup:

  1. Najděte si klidné místo, zapalte svíčku a párkrát se zhluboka nadechněte.
  2. Ponořte prsty do misky s vodou a tiše si řekněte: „Dovoluji si cítit vše, co cítím.“
  3. Na papír upřímně napište emoce, které se vám v poslední době vrací, nebo situace, ve kterých se necítíte bezpečně.
  4. Papír nahlas přečtěte a zakončete větou: „Propouštím to, co už mi neslouží.“
  5. Papír roztrhejte nebo bezpečně spalte. Nakonec si položte ruku na srdce a slibte si: „Dávám si péči, kterou potřebuji.“

Tento superúplněk nám připomíná, že naše největší síla neleží v tom, jak pevně věci kontrolujeme, ale v tom, jak moc jsme ochotni otevřít své srdce. Nechte Lunu, ať vám posvítí na cestu domů – k sobě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se během roku měnily slavné hvězdy? Jejich vzhled bere dech

Proměny slavných hvězd v roce 2025.

Podívejte se do naší galerie na významné osobnosti světového šoubyznysu, které v roce 2025 šokovaly svým vzhledem. Měnily barvu vlasů, účesy, hubly, nechaly si dělat facelift i jiné plastiky. A...

Gisele Bündchenová a její sexy pózy, které by zvládla jen hadí žena

Modelka je jako laňka i po několika porodech

Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová má v pětačtyřiceti letech tři děti a postavu jako za mlada. K tomu je navíc super ohebná a v kondici je jako modelky o desítky let mladší. Podívejte se do...

Podívejte se, které krásky ukázaly v roce 2025 nejnaditější dekolty

Tyto krásky letos ukázaly své nadité dekolty.

Některé mají přírodní poprsí, jiné si ho nechaly zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Tak či tak, v roce 2025 těmto dámám málokdo dokázal koukat do očí. Ukázaly se na červeném koberci s naditým...

Svatý Štěpán a staré zvyky: co se 26. prosince smí, nesmí a co přinese štěstí

Pracovník Muzea Beskyd Jaromír Polášek má se svou ženou Jiřinou bohatou sbírku...

Druhý svátek vánoční patří svatému Štěpánovi, prvnímu křesťanskému mučedníkovi. Tento den byl po staletí spojován s koledou, výslužkou a pocitem svobody, který plynul z rčení „na Štěpána nebylo pána!“

Kráska zmizela, pak ji rodina našla v hrozném stavu v nemocnici

Modelka má za sebou zážitek, který by nikomu nepřála.

Třiatřicetiletá modelka Anželika Tartanová má za sebou zážitek, který pro ni byl zřejmě natolik traumatizující, že si přesně nepamatuje, co se jí stalo. Zraněnou ji rodina našla v nemocnici po...

Superúplněk v Raku v lednu 2026 zesílí city. Připravte se na návrat k sobě

Superúplněk v Raku

Zatímco svět kolem nás v lednu tlačí na výkon a nové plány, obloha nám chystá úplně jiný scénář. Nad hlavami se rozzáří lednový superúplněk v citlivém znamení Raka. Měsíc bude jasnější než obvykle a...

2. ledna 2026

V lese jsem hledala stezkaře i ztracené zuby. Co vše zažije Anděl na Stezce

Veronika Pacáková je Anděl Stezky Českem a zdarma pomáhá poutníkům, kteří se na...

Veronika Pacáková sice neprovozuje penzion, každoročně však poskytne nocleh desítkám poutníků, kteří se vydají na pohraniční Stezku Českem. „Čím dál častěji chodí samotné ženy s malými dětmi. Vyrazí...

2. ledna 2026

Hubnutí bez extrémů. Vlaďka shodila 12 kilo s nutriční poradkyní

Vlaďka si doma zařídila malou posilovnu.

Vladislava se po náročném životním období rozhodla pro restart života a k němu patřilo i hubnutí. Oslovila nutriční poradkyni a za půl roku se jí podařilo shodit 12 kilogramů.

2. ledna 2026

Velký horoskop na rok 2026 pro všechny. Stabilita bude zaklínadlem

Ilustrační snímek

Rok 2026? Zaklínadlem se stane stabilita, zejména ta vztahová. Všechny sféry vašeho života ovlivní jak podoba soužití s nejbližšími, tak i schopnost vycházet s lidmi, které jste si nevybrala, ale...

2. ledna 2026

Probuďte tygra a pomozte svému muži v andropauze. Zaberou i bylinky

Kalos kai agathos. Tělesná krása nemůže existovat bez té duševní a naopak....

Pokles energie, horší soustředění, náladovost nebo ztráta chuti na sex. I tak může vypadat andropauza, tedy mužská obdoba klimakteria. Ničí i vašeho partnera? Zkuste mu pomoci.

2. ledna 2026

Hodná holka! Co s pochvalou, když ji neumíme přijmout či bez ní žít

Pochvala, nebo ocenění – jaký je v nich rozdíl? Pochvala je obecné povahy,...

Korunuje úspěch, potvrzuje naše místo na světě, zlepší nám náladu, povzbudí a motivuje. Kdo by neměl rád pochvaly? Jenže co s tím, když ji neumíme přijmout a zároveň bez ní neumíme fungovat. Nebo...

2. ledna 2026

Zimní kaštanový dort

Zimní kaštanový dort
Recept

Střední

140 min

Vyzkoušejte neobvyklý kaštanový dort, který vám osladí chladné dny.

Kufry za dveře, nebo budíček pro vztah? Co dělat, když partner zahne

Premium
ilustrační snímek

Ať už za to může nešťastná shoda okolností či cílené slídění při rostoucím podezření, načapat druhého při podvádění – přistihnout ho při lži či přijít na nevěru – nesmírně zabolí. Co si počít?...

1. ledna 2026

Nepočítejte kalorie, zapomeňte na diety. Stačí jíst skutečné jídlo, radí Slimáková

Premium
„Na dietách se skvěle vydělává. Na tom, že si koupíte potraviny přímo od...

Zdravá strava je fenomén. Paradoxem však je, že s přibývajícími dietními produkty, radami výživových poradců a knihami o dietách stále stoupají počty lidí obézních a nemocných v důsledku špatného...

1. ledna 2026

„Šukat“ bývalo běžné slovo, zato „srandu“ měli předci za skandální, říká Jazykovědma

Premium
Markéta Gregorová

Průměrný dospělý Čech používá v mateřštině nějakých sedm až deset tisíc slov, i když ve slovnících jich najdete na 250 tisíc. U řady z nich člověk netuší, jak vznikla nebo z jakého jazyka jsme je do...

1. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavné ženy, které v roce 2026 oslaví kulatiny

Kulatiny letos oslaví tyto slavné ženy

Nevypadají na to, ale oslaví už brzy padesát, šedesát, a některé dokonce sedmdesát let. Řeč je o slavných kráskách, které sklízejí obdiv po celé světě už desítky let a zájem o ně stále neutichá....

1. ledna 2026  8:13

Tentokrát to určitě vyjde! Víme, jak letos dodržet svá předsevzetí

Přelom roku představuje již tradiční příležitost, kdy si lidé dávají novoroční...

Mnozí z nás si s příchodem ledna dávají novoroční předsevzetí. Proč je pro nás tento rituál tak důležitý a jak to udělat, aby naše plány nezůstaly jen na papíře?

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.