Láska jako výměnný obchod. Sugardating je vztahový trend, který stále sílí

Kdo je sugar daddy?

Sladký nebo také cukrový taťka může být jakýkoliv muž, který má své partnerce co nabídnout. Nenechte se ale zmást. Kulinářské umění, talent opravit doma cokoliv, láska ke zvířatům a dětem, to vše jsou sice skvělé benefity do života, ale tím dotyčný neuchvátí sličné slečny sázející na výměnný obchod.

Sugar daddy totiž plní funkci investora, a to bez jakékoliv nadsázky. Alfou a omegou je proto jeho dostatečné finanční zajištění. V podstatě se jedná o dohodu mezi dvěma lidmi připomínající vztah někdejší konkubíny či gejši s jejím pánem. Některé ženy, které preferují tento druh partnerství, s hanlivým označením nesouhlasí, tuto skutečnost ovšem potvrzují i četné studie.