Poslední měsíce roku jsou plné spěchu, shánění dárků a nekonečných příprav na Vánoce. Právě proto přichází úplněk v Blížencích v ten nejlepší čas! Nastane na oslavy Mikuláše 5. prosince 2025 a jeho energie je jako stvořená pro úklid v hlavě. Pokud toužíte po klidu před svátky, tento úplněk je vaší šancí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Blíženci jsou vzdušné, pohyblivé znamení, které vládne myšlení, slovům, sdílení a kontaktům. Úplněk v tomto znamení proto vytahuje na povrch vše, co se týká komunikace:

Úplněk v Blížencích – takzvaný studený měsíc

Kdy? 5. prosince 2025, 00:13 hodin.

Hlavní téma: Komunikace, vyjasnění vztahů a čištění mysli od informačního smogu.

  • Pravda ven: Můžete pocítit silnou potřebu říct nahlas, co už dlouho držíte v sobě. Využijte tuto energii k vyjasnění důležitých rozhovorů – ať už v partnerském vztahu, v práci, nebo s přáteli.
  • Konec mentálního smogu: Blíženci podporují čištění mysli od zmatku a přetížení. Je to ideální čas uvědomit si, kde se točíte v toxických myšlenkových smyčkách a kde propadáte informačnímu chaosu.
  • Emoce vs. racionalita: Úplněk vytahuje emoce na povrch, zatímco Blíženci jsou racionální. Může nastat situace, kdy „hlava říká jedno, srdce druhé“. Tento čas je ideální pro integraci obou – najít rovnováhu mezi tím, co cítíte, a jak to logicky sdělit.
ilustrační snímek

5 tipů, jak nejlépe využít energii Blíženců

Poslední úplněk roku 2025 je skvělý pro ukončování starých vyprávění o sobě a přepis limitujících mentálních vzorců. Jak na to prakticky?

1. Udělejte „komunikační detox“

Využijte energii Blíženců k velkolepému úklidu v kontaktech a zprávách:

  • Vyřešte neodepsané e-maily a zprávy, které se vlečou.
  • Ukončete vytáčející debaty, které vás jen vyčerpávají.
  • Dejte si digitální detox – alespoň na pár hodin odložte mobil a dopřejte mysli klid.

2. Vypište z hlavy to, co tam nechcete nosit

Energie úplňku v Blížencích funguje skrze slova. Sepište proto na papír všechny obavy, strachy a staré příběhy o sobě („nejsem dost dobrá“, „nedokážu to“), které vám už neslouží. Tím, že je pojmenujete, jim berete sílu.

3. Pohybem uvolněte mysl

Při přetížení pomáhá fyzičnost. Jděte se projít, zaběhat si nebo si zacvičte jógu. Fyzický pohyb pomáhá uklidnit nervový systém a uvolnit mysl.

4. Investujte do poznání

Blíženci milují učení. Úplněk je ideální čas na plánování vzdělávání. Zapište si nový kurz nebo si kupte knihu, která vás inspiruje. Tímto způsobem směřujete mentální energii konstruktivně.

5. Řekněte svou pravdu nahlas

Naberte odvahu říct, co už dlouho držíte v sobě. Tato energie podporuje otevřený dialog, nikoli konflikt. Buďte laskaví, ale pravdiví.

Superúplněk v prosinci 2025 nabídne výjimečný pohled. Další bude za 17 let

Rituál: odvaha říct svou pravdu a očistit mysl

Pro posílení čisté komunikace a mentálního klidu můžete provést jednoduchý rituál.

Co potřebujete? Bílou nebo žlutou svíčku, papír a pero, kadidlo nebo šalvěj.

Zapalte svíčku a vykuřovadlo. Proneste: „Propouštím vše, co mi bere mentální energii.“

List A: Co už nechci nosit v hlavě. Sepište staré strachy, obavy, informační přetížení, toxické myšlenky…

List B: Co chci tvořit ve své komunikaci. Například: „Mluvím pravdivě. Propouštím zmatek, přijímám jasno. Naslouchám i mluvím v rovnováze.“

Bezpečně spalte papír A a popel spláchněte nebo zakopejte.

Papír B si nahlas přečtěte (slova mají sílu!) a schovejte si ho na viditelné místo jako připomínku pro nadcházející advent, kdy si dopis přečtete a porovnáte s aktuální realitou.

Afirmace pro úplněk v Blížencích: „Propouštím zmatek, přijímám jasno. Moje slova tvoří realitu.“

