Od nalomených žeber na Hrad. Klausova exmluvčí začala v padesáti novou kariéru

Vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě a později diplomacii a mezinárodní vztahy na Westminsterské univerzitě v Londýně. Podílela se na založení Studentských listů, kde pracovala jako redaktorka. Poté působila ve státní správě. Od roku 1998 spoluvlastnila agenturu Czech P. R. a v roce 2017 nastoupila jako manažerka strategické komunikace do společnosti Philip Morris Česká republika. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  19:00
Jako malá chtěla být ilustrátorkou. Nakonec se ale stala mluvčí Václava Klause, založila PR agenturu a před osmi lety nastoupila do korporátní firmy. „Věřím, že v životě je jistá jenom změna,“ tvrdí Klára Pospíšilová, manažerka strategické komunikace ve společnosti Philip Morris.

Když Klára Pospíšilová začala v roce 1987 studovat žurnalistiku, politickým tématům se chtěla vyhýbat. Sedmnáctý listopad 1989 ale rozhodl, že všechno bude jinak i v jejím životě. Tehdy dvacetiletá studentka se osobně zúčastnila demonstrace a vyvázla z ní s nalomenými žebry a podlitinami. A už mlčet nechtěla. Obávala se, že tehdejší předseda komunistické vlády Ladislav Adamec nedostane pravdivé informace o tom, co se na Národní třídě v Praze odehrávalo. A tak se s kamarádkou rozhodly, že mu to půjdou říct osobně.

Podle personalistů jsem byla živoucím příkladem toho, že změna je možná i v pozdějším věku. Mně to přitom nepřišlo tak výjimečné.

Od nalomených žeber na Hrad. Klausova exmluvčí začala v padesáti novou kariéru

Jako malá chtěla být ilustrátorkou. Nakonec se ale stala mluvčí Václava Klause, založila PR agenturu a před osmi lety nastoupila do korporátní firmy. „Věřím, že v životě je jistá jenom změna," tvrdí Klára Pospíšilová, manažerka strategické komunikace ve společnosti Philip Morris.

