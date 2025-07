Část 1/6

Kam se pojede?

Někteří lidé nenechávají nic náhodě a svou dovolenou si raději zajistí mnoho měsíců dopředu – láká je nižší cena a taky víra, že si tak zajistí klid a nebudou se muset před létem stresovat. Jenže právě tato strategie může být sama o sobě pastí – ale o tom si povíme později.

Sám výběr dovolené může být docela příjemnou záležitostí, protože už samo těšení a plánování je fajn. Jenže co když se doma nemůžete shodnout, co se bude o prázdninách podnikat? Jeden chce k moři, druhý do hor a další by nejraději sbíral houby na chalupě.

I takovéto rodinné hašteření může být nečekaně silným zdrojem stresu, nehledě na to, že do hry mohou vstoupit proměnné jako pubertální potomstvo („Proč nemůžeme být jednou prostě jen doma?!“) či nečekané pracovní komplikace („Ne, opravdu si teď dovolenou vzít nemůžeš, nemám tu nikoho, kdo by místo tebe pracoval!“).

Tip: Zkuste se doma domluvit, že jeden rok se vyhoví jedné straně, příští rok zase té druhé. Nebo se na dovolenou rozdělte a vyrazte každý tam, kam vás srdce táhne.