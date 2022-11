Nedejte stresu šanci držet vás v šachu. Sedm způsobů, jak mu vzdorovat

Zátěží pro náš organismus nejsou jen problémy a nepříjemnosti, se kterými se musíme v životě vypořádat, dopad mají také úspěchy a třeba i kladné nebo chtěné a vytoužené záležitosti, které stres rovněž doprovází.

Může to být nějaká rodinná tragédie, strach z budoucnosti, nepříjemnost v zaměstnání, řízení v hustém provozu, dluhy, nebo třeba svatba, oslava kulatých narozenin, výhra ve sportce. Prostě to dobré i to špatné s námi dokáže pořádně zamávat, nějakým způsobem nás to vykolejí.

Stres má vlastně dvě podoby. Pozitivní stres (eustres) nás motivuje a povzbuzuje k vyšším anebo lepším výkonům, to zažívají třeba sportovci těsně před závodem.

A negativní stres (distres), který nás zatěžuje, nám ubližuje, znamená nepříjemnou zátěž pro organismus a může vyvolat nějakou nemoc, nejčastěji vysoký krevní tlak, poruchy kardiovaskulárního systému, žaludeční vředy, deprese, osobnostní nebo vztahové potíže, potíže s pamětí, přibývání na váze, snížení imunity, anebo může způsobit dokonce i smrt.

Naše tělo reaguje třemi způsoby, které jsme zdědili po předcích z pravěku, ztuhne, bojuje nebo uteče. To platilo tehdy a platí to i dnes.

Spočítejte si, jaká stresová zátěž vás právě teď tíží.