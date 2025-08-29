Postiženi nejsou jen muži
Strachu z výkonu v peřinách dnešní společnost nahrává. Porno, explicitní sexuální scény ve filmech i sex jako dennodenní téma k nezávazným hovorům způsobují, že když přijde „na věc“, může mnoho lidí popadnout nejistota.
Dostojím očekávání partnera? Budu dostatečně spontánní nebo přitažlivá? A půjde to vůbec? Skryté obavy navíc v kýžený okamžik dovede nemilosrdně odhalit naše tělo.
U mužů může typicky nastat problém s erekcí nebo předčasná ejakulace. U žen zase tělo nemusí spolupracovat tak, že se to projeví bolestí při styku, nedostatečným vzrušením či neschopností dosáhnout orgasmu.
|
Orgasmus ženy není samozřejmý. Partnerovi nestačí naznačovat, je třeba ho vést
Stejně jako tlak společnosti může strach ze sexuálního výkonu vyvolat také špatná osobní zkušenost. „Můj první sexuální partner byl mnohem starší a zkušenější než já. Jednou mi po sexu naznačil, že mi chybí iniciativa a nejsem dostatečně náruživá,“ popisuje Monika z Ostravy.
„Od té doby prošlo mou ložnicí více mužů a s žádným z nich nebyl v tomto ohledu žádný problém. Dodnes však, když se schyluje k milování, mi v hlavě bliknou slova mého ex. Nenávidím se za to, ale je to tak. Vím, že kdybych se tomu poddala, nemám ze všech těch obav a studu sex snad už nikdy v životě,“ dodává a popisuje tak zkušenost mnoha žen i mužů, u kterých mohl necitlivý komentář odstartovat obavy o vlastních kvalitách.
V cestě za příjemným prožitkem stojí také obavy a komplexy z vlastního těla, stejně jako stres a únava nebo úzkostné poruchy či deprese.