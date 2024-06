Inflace, nemoci, válka. Mít strach je normální, ale nesmí vás ovládnout

Strach. Už to samotné slovo nás svazuje. Probouzí v nás úzkost. Všichni v životě prožíváme šťastné i těžké situace, ale i v těch nejradostnějších chvílích se pod pozitivními emocemi skrývá strach. Bojíme se, že přijdeme o to, co máme rádi, že nám hrozí nebezpečí. A když se jednoho strachu zbavíme, objeví se další. A tak pořád dokola.

Na covid si dnes vzpomene už jen málokdo, ale ničil nás dva roky. Sotva jakoby zmáčknutím knoflíku zmizel a média nás přestala nonstop informovat o počtu nakažených a zemřelých, vypukla nedaleko od nás válka, která trvá už víc jak dva roky. Bombardování v přímém přenosu je přitom mnohokrát horší než pandemie. Bojíme se snad úplně všichni.

Dobrou zprávou je, že bát se je normální. Jedná se o přirozenou emoci, která nám ve své podstatě pomáhá přežít.

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem přišla i ekonomická krize. Děsíme se války, nedostatku, i toho, že nás jednou zradí tělo a onemocníme. Mnozí mladí propadají skepsi a drtí je obavy z budoucnosti. I když máme všechno, naše radost tak nikdy není úplná. Existuje vůbec způsob, jak se se strachem vypořádat?

Nepropadejte beznaději

Nedávno jsem se dala do řeči se sousedem. Samozřejmě přišla řeč i na současnou mezinárodní situaci a inflaci. Chtěla jsem se rozloučit se slovy, že bude líp. On ale na to, že líp už bylo. Stejně mi odpověděla i kamarádka v e-mailu. Spousta lidí je přesvědčená o tom, že dobré časy skončily. Z jejich úhlu pohledu to znamená jediné, a sice že bude jen hůř. Už to samo o sobě může být začátkem všeobecné deziluze a rezignace, jež psychologové neradi vidí.

Jak se zbavit úzkosti podle Jany Tamchynové Přijměte danou situaci: Včerejší svět je minulostí a ten, který máte před sebou, bude takový, jaký si ho uděláte. Už jen toto uvědomění část bezmoci odfoukne a jedinci dodá víc odvahy.

„I v případě tak děsivé události, jakou je válka téměř za humny, je důležité nenechat se uvrhnout do bezmoci. A najít způsob, jak dění v rámci možností ovlivnit. Doporučuji proto zcela jiný pohled: Svět už určitě nebude jako předtím. Bude jiný, ale nemusí to být jen špatné. A navíc budeme zkušenější, zralejší a moudřejší,“ říká psychoterapeutka Jana Tamchynová.

I přesto však uznává, že zůstat nad věcí a nepřipouštět si žádná rizika je nesmírně obtížné.

„Velmi záleží na odolnosti či na psychických obranách daného jednotlivce. Jak blízko si strach připustí k tělu. Úzkostnější lidé bývají citlivější, a tudíž můžou začít i panikařit a propadat zoufalství. Prakticky dovedou reagovat lidé se zkušenostmi z válečného konfliktu, kteří tak zúročují své těžce nabyté poznání a více si vědí rady. Další se uzavřou do svého světa, okolní problémy vytěsní a nepřipouštějí si je. Jsou i tací, kteří se cítí být v klidu, žijí totiž s konejšivým pocitem, že nás se to přece netýká.“

Strach je normální

Snažíte se obavy a úzkosti zapudit nebo ignorovat? Zkuste na to jít trochu jinak: Je lepší si strach připustit a podívat se na jeho zdroj, než ho popírat. Dobrou zprávou je, že bát se je normální. Jedná se o přirozenou emoci, která nám ve své podstatě pomáhá přežít.

„Lidé jsou přizpůsobeni k tomu, aby dokázali čelit nečekaným krizovým situacím a problémům. Díky tomu totiž naši předci byli schopní čelit útokům šelem,“ stojí v knize autorek Cate Howell a Michele Murphy pod názvem Zbavte se starostí (Release Your Worries).

Prostě jsme všichni vybaveni částí psýché, která má za úkol vyhýbat se bolesti, fyzické i té psychické.

„Stresová reakce představuje obranný mechanismus, který má zbystřit vaši pozornost, nastartovat k boji či útěku a tím vás ochránit,“ doplňuje Jana Tamchynová.

„Je však důležité, jakou má intenzitu. Je-li krátkodobý, snesete ho snadněji, byť je podnět silný. Trvá-li ale dlouho, stává se nebezpečným. Zúzkostňuje a vyčerpává nejen vaše myšlení, ale především dopadá na imunitní systém a zásadně ovlivňuje vaše zdraví,“ konstatuje psychoterapeutka.

A dodává, že nyní se většina lidí zřejmě potýká spíš s existenčními obavami a deziluzí. „Musíte se ale připravit na to, že například strachu z válečného konfliktu a jeho důsledků můžete čelit delší dobu. Přidávají se k němu obavy ze ztráty zaměstnání, nejistota a mnohým komplikují život i individuální vztahové potíže.“

A tímto se dostáváme i k dalším zdrojům strachu. Spousta lidí se už dávno nebojí jen války, ale už v úvodu zmíněné inflace, vzrůstajících cen veškerých komodit včetně potravin. Připadá jim, že postupně přicházejí o všechny dosavadní jistoty. Tváří v tvář dnes mnohdy poprvé v životě čelí vážným existenčním problémům, se kterými se nikdy předtím nesetkali. Vyvstává tak otázka, jestli je vůbec možné se strachu a jeho negativním dopadům vyhnout a skutečně, jak zní v titulku tohoto článku, zkrotit strach.

„Strachu se zcela nezbavíte,“ říká na rovinu Jana Tamchynová. „A to je dobře, protože nás, jak už zaznělo, chrání. Lze ho ale krotit. V první řadě si musíte ujasnit, čeho že se vlastně bojíte a jaké pocity opravdu prožíváte. Většinou totiž jde o jejich směsici. Hněv a vztek v kombinaci s lítostí. A do toho vchází strach z toho, co vás čeká. Svou roli však sehrávají i takzvané nevědomé strategie, které jedince nutí vidět některé věci ve vyhrocené situaci horší a neřešitelnější vlivem toho, že jim zrcadlí jejich vnitřní nezpracovaná témata,“ upozorňuje psychoterapeutka. Jak tedy ukočírovat strach?