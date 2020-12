Nebojte se bát, berte strach jako silnou stránku. Získáte šest výhod

1. Pomáhá a chrání

Hlavním důvodem, proč nám příroda nadělila do vínku strach, je obrana. „Je to signál, že bychom měli být opatrní. Tedy nevrhat se po hlavě do nebezpečných věcí. Je to náš pomocník, abychom byli obezřetní,“ míní psycholožka PhDr. Lucie Lebdušková. Dodává ale, že je v životě důležité pouštět se i mimo naši komfortní zónu: „Většinu strachů si neseme z dávné minulosti, zejména z dětství, a v danou chvíli již nemusí platit. Proto je třeba mít se na pozoru před zbytečným zevšeobecňováním, které nám pak může bránit zažívat nové zkušenosti, užívat života a radovat se z něj.“