Možná není až tak důležité přesně říct, co moderní láska je. Zajímavější je sledovat, jak o ní mluvíme, když staré představy už nestačí a ty nové teprve hledáme. Jsme tak trochu mezi světy. A právě v tomto meziprostoru, kde si nejsme jistí, co je vlastně správně, se možná rodí nové způsoby blízkosti, větší citlivost i ochota o vztazích víc mluvit a víc naslouchat.
„Často se objevuje pocit, že ‚někde tam venku‘ je možná ještě někdo lepší. S takovým postojem je rozhodování, komu dát šanci, mnohem těžší.“