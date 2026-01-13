Učitelka-influencerka mění české školství. Stížnostem dítěte vždy věřte, radí

Štěpánka Cimlová | foto: Marek Musil

Petr Holeček
  16:00
Tři měsíce v odlehlých školách vysoko v Himálaji, audience u dalajlámy a videa, která spustila lavinu ve veřejné debatě o českém školství. Učitelka, cestovatelka a influencerka Štěpánka Cimlová teď své zážitky i proměnu pohledu na svět zachytila v nové knize Můj kousek Himálaje.

Mluví v ní o tom, jaké to je učit bez elektřiny, bez signálu a s hlavou plnou otázek o smyslu práce i života. A také o tom, proč se rozhodla dát hlas dětem, které ve škole často nikdo neposlouchá. „Nejsem světice, jen mě štve nespravedlnost,“ říká otevřeně. V našem rozhovoru vypráví o šoku z reality rozvojových zemí, o momentech pokory i o tom, proč by se učitelé měli někdy naučit být trochu sobečtí – aby mohli učit srdcem.

Tři měsíce jste působila jako dobrovolnice v odlehlých školách v Himálaji. Co bylo v tom období nejtěžší a co vás nejvíc obohatilo?
Ze začátku je vždy nejtěžší šok z reality rozvojové země, nervozita z nedostatku pohodlí, strach z nedostupnosti zdravotní péče a na některých místech nemožnost se rychle dostat pryč v případě nečekané katastrofy. Ale vždy když na místě strávíme nějaký čas a žádná katastrofa nenastane, uvědomím si, že pro většinu světa je takový život normální, že to jenom já jsem zhýčkaná Evropanka, tak se většinou hodně rychle srovnám. A to mi přijde obohacující. Mám ráda, když můžu zůstat na místě pár týdnů, aby pominul původní šok a mohla jsem vnímat život očima místních.

Křik, ponižování, urážky nebo výhrůžky se běžně vyskytovaly ve všech školách, kde jsem kdy působila.

Rychlý život a vyhoření je out. Sedět, čučet a pít čaj je nový trend, který baví svět

Premium
Slow food, slow fashion, slow gardening... Anglický výraz pro slovo pomalu na...

Slow food, slow fashion, slow gardening... Anglický výraz pro slovo pomalu na nás skáče ze všech stran, slow se přidává skoro ke všemu. Proč mají dnes lidé pocit, že je třeba v běžných aktivitách...

12. ledna 2026

Pivo je kalorická bomba a Češi si to odmítají připustit, říká obezitolog

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Král, gastroenterolog a obezitolog,

Hubnutí, tedy jedno z nejčastějších novoročních předsevzetí, se ne vždy daří dodržet. Zejména pokud se zbavujeme nějakého stravovacího zlozvyku. „Je to maraton, ne sprint. Když si na začátku dáte...

12. ledna 2026

