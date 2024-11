Jak jít šťastným náhodám vědomě vstříc. Serendipity si můžete i přivolat

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zaslechli jste už někdy výraz serendipity? Je to něco jako šťastná náhoda. Na Moravě by řekli haluz. A prý čeká téměř na každém kroku, jen se naučit ji vidět a využít. Tak pojďme na to, protože – jak známo – štěstí přeje připraveným. „Ten úplně první krok je být otevřený a začít si všímat. Postupně je také dobré si začít psát deník,“ radí koučka Linda Berger.