Nespravedlivé stárnutí? Muži zrají postupně, ženy ohrožuje syndrom Sněhurky

Ženy se průměrně dožívají vyššího věku než muži. Bohužel to ovšem neznamená, že také pomaleji stárnou. Říká se, že pánové zrají jako víno a jejich protějšky jako mléko. Co je na tom pravdy a mají opravdu přibývající léta děsit jedno pohlaví víc než to druhé?