Věková diskriminace je častější než kvůli pohlaví, v Česku zejména, říká socioložka

Je dnes vůbec ještě korektní ptát se na věk?

Chtělo by se říct, že na věku nezáleží, ale není to tak jednoduché. Lidé pořád berou věk jako důležitou charakteristiku v mezigeneračním srovnávání a vůbec v mezilidských vztazích. Přitom věk se ukazuje jako velmi chabá charakteristika člověka. A stejně na ní trváme. Každopádně stárnutí bychom měli přijímat jako dlouhodobý, celoživotní proces se všemi jeho výhodami i nevýhodami. Záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme. Život je totiž těžký i krásný bez ohledu na to, kdy a v jaké době jste se narodili. Líbí se mi výrok, že jestli se někdo v padesáti cítí stejně jako ve třiceti, ztratil někde dvacet let života.

Dnes už se ví, že osamělost je svébytný zdravotní problém, jejž lze přirovnat ke kouření 15 cigaret denně. Dopady na zdraví i kvalitu života jsou nezanedbatelné.