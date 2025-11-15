Věkový průměr obyvatel stoupá všude na světě?
Hulíková: Že populace už dlouho a relativně pozvolným tempem stárnou, je nejvíc vidět v Evropě. Výrazný a velmi rychlý proces pozorujeme v Asii: například v Jižní Koreji, v Číně a v Japonsku. Věkový průměr obyvatel roste ve většině zemí světa, zejména tam, kde se spojí pokrok medicíny, jenž má vliv na prodlužující se délku života, s tím, že se rodí méně dětí. I pokles plodnosti je patrný prakticky na celém světě. Kdybychom si věkovou strukturu obyvatel představili jako pyramidu, pak prakticky všude mimo nejméně rozvinuté státy světa pozorujeme, že se základna zužuje a špička rozšiřuje. Někde rychle a jinde pomaleji.
Nápad vyvážit stárnutí přílivem migrantů se ukazuje být spíše lichý a snaha za každou cenu udržet počet obyvatel dlouhodobě neudržitelná.