Jana Paulová: Věk nezabije sex appeal, jen odpoví na některé otázky

Jak dlouho vám trvalo, než jste kývla na StarDance? Je to nabídka, která se neodmítá?

Já dřív odmítla už dvakrát. I tentokrát jsem nejdřív řekla, že je to naprosto vyloučeno. Byla u toho ale moje rodina, a ta velkým dílem přispěla k tomu, že jsem nakonec řekla ano.

Co rozhodlo, že jste do toho šla?

Cokoli zavání soutěží, mi není vlastní. Cítila jsem ale silnou motivaci zapracovat na svém těle. Zkusit dostat se znovu do formy, zbavit se nadbytečných kil. S přibývajícími léty totiž lenost a pohodlnost vítězily nad charakterem. Říkala jsem si, že by to také mohla být inspirace pro jiné ženy v mém věku, že to ještě nemusí balit a můžou se pustit v životě do něčeho nového.