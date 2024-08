Stalking jako past. Nebuďte sami, kryjte si záda a schraňujte všechny důkazy

Možná máte pocit, že se to týká jenom celebrit. Pouze do těch se může někdo tak zakoukat, že jim nedá pokoj a pronásleduje je na každém kroku. Snaží se dostat do jejich blízkosti, narušit jejich soukromý prostor, být s nimi za každou cenu. Jenže tak to vůbec není.

„Stalking je v dnešní společnosti stále častějším úkazem,“ dokládá policejní psycholog a expert na dané téma Kris Mohandie. „V moderní době s ním bojuje každá šestá žena a každý sedmnáctý muž. A rozhodně se nejedná o slavné osobnosti,“ říká. Obětí stalkera se tak může stát každý.

Přitom se jedná o velmi nebezpečnou věc, která může vést ke spoustě psychických obtíží, jako jsou stres, úzkost, panická hrůza, deprese, ale i sebevražedné sklony. Podceňovat takové věci proto rozhodně není záhodno.

„Často k projevům stalkingu dojde v práci, zvláště pokud se člověk nachází v obrovských prostorách plných lidí,“ uvádí odborník. Stačí jeden úsměv, pohled nebo gesto a stalker si vybájí vlastní pokřivenou realitu, která dokáže zničit tu vaší – pokud se nebudete umět bránit.