Úplněk v srpnu nastane v sobotu 9. srpna v 9:54 hodin středoevropského letního času. Jeho jas však bude nejlépe pozorovatelný v noci z 8. na 9. srpna a z 9. na 10. srpna.
ilustrační snímek | foto: AP

V tradičním pojetí severoamerických kmenů se srpnovému úplňku říká Jeseteří, protože v tomto období vrcholil lov jeseterů, kterého Indiáni považovali za pána vod. Symbolicky jde o období hojnosti, zralosti a sklizně. V moderní astrologii se tento úplněk odehrává ve znamení Vodnáře, což přináší revoluční a osvobozující energii.

Superúplněk v Praze. (30. srpna 2023)

Úplněk vždy odhaluje skryté vrstvy, ale ten srpnový je výjimečný svou vizionářskou a transformační silou. Slunce v ohnivém Lvu stojí v opozici k Měsíci ve vzdušném Vodnáři a výsledkem je napětí mezi potřebou zářit a potřebou patřit, mezi egem a kolektivem, mezi stabilitou a svobodou.

Co přináší úplněk ve Vodnáři?

  • Volání po svobodě a originalitě: Vodnář je znamení nezávislosti, inovace a touhy plavat proti proudu. Tento úplněk vám může ukázat, kde ve svém životě žijete podle očekávání druhých, místo abyste byli sami sebou. Je to čas, kdy se můžete probudit k potřebě větší osobní svobody a autenticity.
  • Revoluční energie a změna: Srpnový úplněk přináší „ránu do hlavy“ – momenty náhlého uvědomění, kdy si položíte otázky typu „Proč stále dělám věci tak, jak je znám?“ nebo „Co mi už neslouží?“ Tato energie vás vyzývá k odložení starých vzorců a k přípravě na nové životní cesty, které mohou být zpočátku nekomfortní, ale vedou k vašemu vyššímu dobru.
  • Zrcadlo vztahů a prostředí: Úplněk všeobecně osvětluje oblasti, kde je potřeba udělat pořádek, ať už jde o vztahy, pracovní projekty nebo váš osobní prostor. Může odhalit, kde jste svázáni zvyky, strachy nebo očekáváními, a vybídnout vás k tomu, abyste si vyjasnili, co chcete pustit, co si ponechat a co nového do života pozvat.
  • Výzva k rovnováze mezi impulzivitou a rozvahou: Vodnářská energie může vést k lehkomyslným rozhodnutím, proto je důležité nechat si čas na přemýšlení a nenechat se unést emocemi. Tento úplněk vás učí, jak být spontánní, ale zároveň zodpovědný.

Úplněk vládne našim životům. Jak nás ovlivňují měsíční fáze?

Kde pozorovat úplněk?

Další termíny úplňků 2025

  • 9. srpna
  • 7. září – úplné zatmění
  • 7. října
  • 5. listopadu – superúplněk
  • 5. prosince – superúplněk

Nejkrásnější podívanou zažijete daleko od světel měst. V Česku jsou ideálními místy například Šumava, Krkonoše, Pálava nebo České středohoří.

Tato místa nabízejí klid, temnou noční oblohu a dechberoucí výhledy. Ideální pro chvíli zastavení, meditaci či prosté pozorování magického nebe.

V nadcházejících dnech navíc oblohu rozzáří i Perseidy, známé jako „slzy svatého Vavřince“. Tento nejznámější meteorický roj je aktivní přibližně od 17. července do 24. srpna a pravidelně uchvacuje pozorovatele po celém světě.

Nejintenzivnější „padající hvězdy“ budete moci pozorovat v noci z 12. na 13. srpna, kdy Perseidy dosahují svého vrcholu. To ale letos může částečně komplikovat právě jasná záře úplňku, která může slabší meteory přehlušit. I přesto se ale vyplatí dívat – zejména v ranních hodinách, kdy Měsíc klesá níže k obzoru a obloha tmavne.

