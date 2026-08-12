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Novoluní ve Lvu přichází se zatměním Slunce. Každé znamení čeká jiný posun

Tereza Hrabinová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Srpen přinese jednu z nejsilnějších astrologických událostí celého roku. Ve středu 12. srpna 2026 v 19:36 SELČ nastane novoluní ve znamení Lva, které navíc doprovodí úplné zatmění Slunce. Právě spojení těchto dvou jevů dává srpnovému novoluní mimořádnou sílu.

V astrologii jsou zatmění považována za okamžiky, kdy se zavírají jedny dveře a otevírají druhé. To, co už dosloužilo, pomalu odchází. A to, co má přijít, si začne hledat cestu do našeho života.

Pokud jste v poslední době cítili, že stojíte na místě nebo čekáte na správný okamžik, právě teď může přijít impulz, který vás nasměruje úplně jinam. Lev je znamením odvahy, tvořivosti, radosti i otevřeného srdce. Toto novoluní nám připomíná, že život se nezačne měnit ve chvíli, kdy zmizí strach, ale když se rozhodneme udělat první krok navzdory němu.

Lvům a Blížencům přihraje štěstí, Váhy změní směr. Horoskop k zatmění Slunce

Novoluní ve Lvu: Otevřete své srdce

Astronomicky je novoluní okamžikem, kdy se Slunce a Měsíc ocitnou na stejné straně oblohy a začíná nový lunární cyklus. Tentokrát je však jejich spojení zesílené zatměním Slunce, které podle astrologů otevírá období významných životních změn. Události, které se odehrají kolem tohoto data, mohou ovlivňovat další měsíce.

Lev nás vede zpět k tomu, co je skutečně naše. K tomu, co nám dělá radost, co nás naplňuje a kvůli čemu se nám rozbuší srdce. Není to energie výkonu ani povinností. Je to připomínka, že každý člověk přišel na svět s jedinečným darem, který nemusí schovávat.

Možná právě teď nastává chvíle:

  • začít tvořit něco, co dlouho odkládáte,
  • přestat se podceňovat,
  • říct nahlas to, co už dlouho cítíte,
  • nebo konečně vystoupit z role, kterou jste hráli hlavně pro ostatní.

Magická srpnová noc plná znamení

Pro co je toto období ideální?

  • Začít nový kreativní projekt.
  • Ukázat světu svůj talent.
  • Posílit sebedůvěru a vlastní hodnotu.
  • Věnovat se umění, hudbě nebo jakékoliv tvořivé činnosti.
  • Otevřít srdce nové lásce nebo posunout současný vztah.
  • Dělat rozhodnutí podle toho, co cítíte, ne podle očekávání okolí.

Letošní novoluní přichází ve skutečně výjimečné kulise. Ve stejný den nastane úplné zatmění Slunce, které bude viditelné v pásu od Grónska přes Island až po severní Španělsko.

Jen o několik hodin později vyvrcholí také meteorický roj Perseid, který díky bezměsíčné obloze nabídne až stovku padajících hvězd za hodinu.

Atmosféru zesiluje silné postavení znamení Lva. Vedle Slunce se v něm nacházejí také Jupiter a Merkur, což podporuje odvahu, tvořivost i schopnost následovat vlastní srdce.

Zároveň ale Merkur vytváří napěťovou vazbu s Plutem, která vybízí k tomu, abychom opustili staré způsoby uvažování a nebáli se hlubší vnitřní proměny.

Každá silná energie má i svůj stín. Lev může někdy sklouznout k přílišné hrdosti nebo potřebě uznání. Dávejte si proto pozor na impulzivní reakce, zbytečné soupeření nebo rozhodnutí, která vycházejí spíš z ega než ze srdce.

Jak prožijí novoluní ve Lvu jednotlivá znamení?

Beran: Přichází odvaha pustit se do něčeho, co vás dlouho láká. Důvěřujte své kreativitě.

Býk: Pozornost se obrací k domovu, rodině a pocitu bezpečí. Něco nového může začít právě tam.

Blíženci: Čekají vás inspirativní rozhovory a nové kontakty. Nebojte se říct svůj názor.

Rak: Zaměřte se na vlastní hodnotu. Je čas uvědomit si, co si skutečně zasloužíte.

Lev: Toto je vaše nejvýznamnější novoluní roku. Začíná nová osobní kapitola. Přemýšlejte, jaký člověk chcete být za rok.

Panna: Dopřejte si klid. Odpovědi tentokrát nepřijdou z hlavy, ale z intuice.

Váhy: Noví lidé vám mohou otevřít dveře, které jste dosud neviděli.

Štír: Přichází příležitost zazářit v práci nebo převzít větší zodpovědnost.

Střelec: Hvězdy přejí cestování, studiu i odvážným plánům.

Kozoroh: Něco starého odchází, aby mohlo vzniknout něco mnohem opravdovějšího.

Vodnář: Partnerství vstupují do důležitého období. Některé vztahy se prohloubí, jiné ukážou svou pravou tvář.

Ryby: Zaměřte se na zdraví, každodenní rytmus a péči o sebe.

Další novoluní v roce 2026

Přehled novoluní 2026
MěsícDatumČas novoluní (SEČ)Znamení
Září11. září05:26Panna
Říjen10. října17:49Váhy
Listopad9. listopadu08:01Štír
Prosinec9. prosince01:51Střelec

Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule je odvrácená od Země. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.

Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Výjimečně může být krátce patrný pouze za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.

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