Srdce nad přehradou: Místo, kde se zastavil čas a člověk znovu slyší sám sebe

Za celým projektem stojí manželé Vlastimil a Jevgenija Sedláčkovi. Jejich příběh spojuje dva zdánlivě odlišné světy. Na jedné straně technologie, průmysl a mezinárodní podnikání. Na druhé straně wellness, ájurvéda, aromaterapie a hledání vnitřní rovnováhy. Právě spojení těchto dvou pohledů dalo vzniknout projektu Srdce nad Dalešickou přehradou.
„Na Wilsonku chodíme s manželkou mnoho let. Je to místo, které milujeme. Ale vždycky nám bylo líto starších lidí nebo rodin s dětmi, které se nahoru dostávaly velmi těžko. Někdy bylo potřeba si doslova pomáhat rukama,“ vzpomíná Vlastimil Sedláček, rodák z Hartvíkovic. Jednoho dne jeho žena položila jednoduchou otázku: „Proč by si tu krásu nemohl užít opravdu každý?“
„Nechtěli jsme vytvořit turistickou atrakci. Chtěli jsme vytvořit místo, kde se člověk zastaví, zhluboka nadechne a znovu ucítí klid.“
Právě tehdy vznikla myšlenka vybudovat první schody a nové zábradlí. Bez velkých plánů, bez developerských vizí. Jen s cílem zpřístupnit krásné místo lidem bezpečněji a pohodlněji. Postupně přibylo i velké dřevěné srdce, které se stalo symbolem celé vyhlídky. „Vzniklo z lásky. Nejen mezi námi dvěma, ale také z lásky k tomuto místu, přírodě a lidem,“ říká Vlastimil Sedláček. Dnes se pod srdcem fotografují páry, rodiny i děti. Někteří zde žádají o ruku, jiní zde nechávají zámky jako symbol svého vztahu. „Člověk si tehdy uvědomí, že i malá myšlenka může vytvořit velké emoce,“ dodává podnikatel.
Wellness filozofie v srdci přírody
Významnou roli v celém projektu hraje také dlouholetá práce Jevgenije Sedláčkové v oblasti wellness a ájurvédy. SPA CEYLON je luxusní ájurvédská wellness kosmetika ze Srí Lanky, kterou Jevgenija Sedláčková dlouhodobě rozvíjí v Česku. Filozofie značky propojuje ájurvédu, aromaterapii, wellness, mindfulness, práci se stresem a péči o duševní pohodu. Součástí této filozofie je také jóga, pilates, práce s dechem, vědomý odpočinek a hledání rovnováhy mezi tělem a myslí.
„SPA CEYLON pro mě nikdy nebyl jen kosmetickou značkou. Je to filozofie péče o sebe, zpomalení a návratu k vnitřní harmonii. A přesně stejný pocit jsem chtěla přenést i na Wilsonovu skálu,“ vysvětluje Jevgenija Sedláčková.
Dlouhodobě se věnuje aromaterapii, relaxačním rituálům a práci se stresem. Organizovala workshopy pro manažery a firmy, kde lidé často zjišťovali, jak velký vliv může mít obyčejné zastavení, hluboký dech nebo vůně přírodních esencí. „Dnes lidé žijí příliš rychle. Jsme neustále mezi telefony, obrazovkami, stresem a povinnostmi. A právě příroda člověku nabízí něco, co dnes často chybí nejvíce – vnitřní klid,“ zdůrazňuje Jevgenija Sedláčková. Na Wilsonově skále podle ní člověk znovu slyší sám sebe. „Když stojíte nahoře nad vodou, mezi skalami, větrem a lesem, člověk má pocit lehkosti. Jako by se na chvíli zastavil čas,“ dodává.
Technologie, které pomáhají vytvářet klid
Vlastimil Sedláček strávil celý život ve světě technologií, vývoje a průmyslu. Jeho podnikatelská cesta začínala v garáži s jediným obráběcím strojem. Dnes jeho skupina SEKO Aerospace působí v několika zemích světa včetně Indie, Brazílie, Afriky a USA. Firmy vyrábějí vysoce specializované komponenty pro energetiku, letecký průmysl a další high-tech obory.
Právě proto si podle něj člověk časem uvědomí hodnotu odpočinku: „Dnes si uvědomuji, že odpočinek není slabost. Naopak. Je to něco, co potřebují i velmi výkonní a psychicky vytížení lidé.“
Mnoho prvků na Wilsonově skále přitom vzniklo přímo ve firmách skupiny SEKO Aerospace. „Mám radost, že jsme naše zkušenosti mohli využít právě pro něco, co lidem přináší radost, klid a odpočinek,“ říká Vlastimil Sedláček.
Cesta klidu a restaurace Hřebík na Horce
Další etapou projektu je cesta s pětadvaceti odpočinkovými lavičkami, které jsou prvky podporujícími slow living. Každá z nich nese krátkou myšlenku o přírodě, životě, času a vnitřní rovnováze. První lavička Cesty klidu je umístěna u nové restaurace Hřebík na Horce, poslední přímo na Wilsonově skále.
„Nejcennější, co člověk v životě má, je čas. A čas, který věnuje sám sobě, není ztracený čas. Je to investice do vlastního zdraví, budoucnosti a stáří,“ zamýšlí se Sedláček.
Součástí celé filozofie projektu je také zmíněná restaurace Hřebík na Horce. „Když jsme začali trávit více času v Hartvíkovicích, uvědomili jsme si, že zde chybí příjemné místo, kde si lidé mohou po výletě sednout, dát si dobrou kávu, kvalitní jídlo nebo si jen odpočinout,“ doplňuje manžela Jevgenija Sedláčková. Cílem nebylo vytvořit hlučný podnik, ale místo s atmosférou, poctivou gastronomií, vlastní pizzou a prostředím, kam se lidé budou rádi vracet.
Místo s příběhem
Wilsonova skála dnes podle Sedláčkových není pouze turistickou vyhlídkou. Je to místo, které lidem připomíná něco, na co moderní společnost často zapomíná – že odpočinek není slabost, že příroda má sílu člověka uklidnit a že někdy stačí jen zastavit se, zhluboka se nadechnout a být chvíli sám se sebou. Stejně jako ve filozofii SPA CEYLON ani zde nejde pouze o produkt nebo službu. Jde o pocit klidu, rovnováhy, vědomého odpočinku a návratu k sobě samému. A možná právě proto si lidé z Wilsonovy skály neodnášejí jen fotografie. Odnášejí si pocit.