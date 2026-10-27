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Ta jediná správná půlka pomeranče. Má každý z nás někde svou spřízněnou duši?

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Někoho potkáte a všechno se změní. Nemluvím o lásce. Mluvím o souznění. Pocitu, že teprve s tím druhým je svět v pořádku. Slova plynou bez námahy, masky padají, mizí strach, že budete souzeni. Náhle si připadáte úplní. Partner, kamarád, rodič... Náhoda? Nebo k sobě zkrátka patříte?

Proč hledáme někoho, kdo s námi bude dokonale ladit? Z jakého důvodu bývá odloučení bolestné? A co způsobuje pocit, že v našem vztahu cosi chybí? Kolik otázek, tolik odpovědí...

Španělé používají krásný příměr, který, pokud ho přeložíme doslova, znamená: Jsi moje půlka pomeranče. (Tú eres mi media naranja.) Hezky česky: Jsi moje druhá polovička, bez tebe nejsem úplný/á.

Už několik let se mi opakuje sen o jedné známé. Ta žena se mi nelíbí, nic jsem s ní neměl ani mít nebudu, ale ty sny mají téměř vždy erotický obsah a já nevím, co to znamená.

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