Proč hledáme někoho, kdo s námi bude dokonale ladit? Z jakého důvodu bývá odloučení bolestné? A co způsobuje pocit, že v našem vztahu cosi chybí? Kolik otázek, tolik odpovědí...
Španělé používají krásný příměr, který, pokud ho přeložíme doslova, znamená: Jsi moje půlka pomeranče. (Tú eres mi media naranja.) Hezky česky: Jsi moje druhá polovička, bez tebe nejsem úplný/á.
Už několik let se mi opakuje sen o jedné známé. Ta žena se mi nelíbí, nic jsem s ní neměl ani mít nebudu, ale ty sny mají téměř vždy erotický obsah a já nevím, co to znamená.