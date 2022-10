Dýchejte nosem, žijte blaze. Pomůže vám molekula života

Zhluboka dýchat, zhluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit… Patříte-li mezi dříve narozené, určitě si vybavíte známou Ježkovu, Voskovcovu a Werichovu píseň, jejíž autoři nabádají ke zdravému životnímu stylu.

K tomu samému vás možná kdysi nutil tělocvikář, nebo trenér ve sportovním oddíle, který vyžadoval nejen hluboké nádechy, nýbrž i ostré a výbušné výdechy, jež budou slyšet napříč tělocvičnou. A vy jste nadouvali plíce jako o život. Až se vám z toho někdy zamotala hlava, v puse jste měli jako na Sahaře a žaludek jako na vodě. Do šaten jste se pak dovlekli s vypětím posledních sil, totálně vyšťavení a bez energie. Útěchou vám byl jen dobrý pocit, že jste aspoň něco udělali pro své zdraví. Ale bylo tomu tak skutečně?

Zkuste se někdy pozorovat, jak dýcháte. Při nádechu se vám většinou zvedají ramena a klíční kosti, žebra se posouvají na bok, břicho máte vtažené a hrudník rozšířený. Obvykle totiž dýcháte jen horní částí plic. To logicky způsobuje, že vám chybí vzduch, což se snažíte kompenzovat tím, že dýcháte v rychlejším tempu s ještě hlubšími nádechy. Ve finále jste pak doslova přesyceni kyslíkem, přesto se necítíte komfortně a uprostřed vět lapáte po dechu.

Co způsobuje tento paradox? Odpověď je prostá – fakt, že dýcháte dysfunkčně. Což zároveň naznačuje i možné řešení: Začněte dýchat funkčním způsobem.

Molekula života

Možná teď namítnete, že kyslík přece k životu nutně potřebujete. To ano. Tento plyn je zcela nezbytný k okysličování krve a orgánů, které by jinak nemohly dobře fungovat. Avšak celá řada důležitých biochemických reakcí, které probíhají uvnitř těla, závisí na množství oxidu uhličitého, jehož koncentrace v krvi narůstá v momentě, kdy zpomalíte dýchání nebo zadržujete dech.

V procesu dýchání navíc hraje klíčovou roli ještě další krevní plyn, a sice oxid dusnatý (NO), kterému se často přezdívá molekula života nebo též molekula kardiovaskulárního zdraví. Za objasnění jeho účinků byla v roce 1998 dokonce udělena Nobelova cena, kterou společně získali tři američtí vědci: Louis J. Ignarro, Robert F. Furchgott a Ferid Murad.

Tento plyn má v našem těle nespočet blahodárných vlivů. Kdybychom je měli všechny vyjmenovat, byl by to hodně dlouhý seznam. Uveďme si tedy alespoň některé.

„Oxid dusnatý funguje jako naše vnitřní savo, dezinfikuje, likviduje bakterie, viry a parazity. Aktivuje antioxidační ochranu, a tím mimo jiné snižuje hladinu cholesterolu, takže u lidí, kteří mají jeho zvýšené hodnoty, umožňuje zredukovat dávku statinů až o polovinu. Zvyšuje tvorbu protizánětlivých látek, podporuje nervovou vodivost, zlepšuje paměťovou stopu a schopnost soustředění, pozitivně ovlivňuje hladinu inzulínu, normalizuje krevní oběh, snižuje tlak a působí jako vazodilatátor, což znamená, že rozšiřuje cévy. Díky tomu, že je obsažen v hladkém svalstvu, nádherným způsobem umožňuje pracovat na rozšíření horních cest dýchacích, kdy upozaďuje zduřelé sliznice a člověku se pak daleko lépe dýchá. Snižuje také srážlivost krve, a dokonce zlepšuje i erekci. Vždyť Viagra ve skutečnosti není nic jiného než koncentrovaný oxid dusnatý,“ uvádí Rostislav Václavek, který se aktivně zabývá funkčním dýcháním v rámci projektu Pět pilířů zdraví.

Kyslík jako protihráč

Zdá se vám neuvěřitelné, co všechno tato nepatrná molekula, která rozměrově patří k těm vůbec nejmenším, v lidském těle dokáže? O to větší je škoda, že tento „zázračný nástroj“ většina z nás vůbec nevyužívá.

Co je totiž nejdůležitější – abyste mohli těžit ze všech zmíněných zdravotních benefitů, musíte přestat dýchat ústy a začít dýchat nosem. A to takovým způsobem, aby váš dech nebyl slyšet, ani vidět (pokud si před obličej dáte třeba peříčko, nebo list papíru, neměly by se téměř pohnout). Oxid dusnatý vzniká v paranasálních dutinách, vedlejších nosních dutinách obklopujících v lebce nosní dutinu, při nízkoobjemovém a nízkorychlostním dýchání nosem, a to při každém nádechu.

Pokud dýcháte rychle, vytváříte hlen, jako ochranu proti patogenům, což je dysfunkční nástroj, který zamezuje dýchání nosem. Člověk pak logicky začne o to více dýchat ústy, což vede ke stoprocentní saturaci, tedy maximálnímu nasycení krve kyslíkem. A právě to je kámen úrazu.

„Když máte v krvi sto procent kyslíku a dýcháte objemově dál, v krvi se zvýší tlak, ten umocní přilnavost kyslíku na proteinu hemoglobinu, což zapříčiní, že kyslík není dobře uvolňován z krve do buněčného prostoru. To znamená, že distribuce kyslíku do buněk je při tomto dechovém schématu zhoršená a kvalitní buněčné dýchání nemůže probíhat. Vy pak zákonitě jdete do únavy a špatné nálady, protože tělo produkuje hodně stresových hormonů. Na to se vážou další dysfunkce jako špatný spánek, nemocnost a podobně,“ upozorňuje Rostislav Václavek.

Každodenní terapie

Začnete-li dýchat nosem, jemně a funkčně, můžete se zbavit celé řady zdravotních potíží, jak tělesných, tak i duševních, a výrazně zvýšit kvalitu svého života. Nejde o žádný módní trend, nýbrž zkušenostmi a výsledky ověřenou praxi.

Možné důsledky dýchání ústy nesprávné držení hlavy a těla

snížená kapacita plic

rozvoj astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

chronická únava

dehydratace

chrápání

páchnoucí dech

spánková apnoe

stres a pocity úzkosti

rozvoj obezity

vznik alergií

záněty v dutině ústní

snížená vitalita

zvýšený krevní tlak

kornatění tepen

předčasné stárnutí

špatný vývin tvaru tváře, čelistí a křivost zubů u dětí

Ve svém konceptu funkčního dýchání Rostislav Václavek vychází z dlouhodobých studií a prací metody Buteyko (metoda pojmenovaná po ruském lékaři Konstantinu Buteykovi, která je nápomocná všem, kdo trpí dechovými problémy včetně silných astmatiků či alergiků), jejímž je certifikovaným instruktorem, a dále metody Oxygen Advantage, s níž pracuje jako certifikovaný master instruktor.

Tyhle metody sestávají z celé řady různých dechových cvičení specificky navržených ke snížení nadměrného dýchání (takzvané chronické hyperventilace). S většinou z nich se můžete seznámit prostřednictvím názorných videí s příznačným názvem Dýchánky, která jsou zdarma k mání na YouTube kanálu Rostislav Václavek.

„Tyhle procesy funkčního dýchání dávají člověku možnost pracovat se sebou denně, přičemž to není žádná ztráta času, ani čas navíc, protože dýchat musíte. Pouze to uděláte jinak a začnete vytvářet prostor, kdy vaše tělo nebude muset být unaveno a stresováno. Budete radostně vstávat, dobře spát, budete zdraví mentálně i fyzicky. Lidé dnes utrácejí spoustu peněz za nejrůznější preparáty, od kterých si slibují, že jim pomůžou cítit se lépe, ale téměř nikdo pro to, bohužel, nedělá nic zevnitř,“ podotýká Rostislav Václavek.

WHM a funkční dýchání

V poslední době se hodně mluví o metodě Wima Hofa (WHM), jejíž součástí je dechový trénink, který spočívá v opakujícím se cyklu hlubokých nádechů, což je vlastně opakem funkčního dýchání. Která z těchto metod znamená větší přínos pro naše zdraví?

„Metoda WHM pracuje s hyperventilací, dechovými zádržemi a stresovými hormony adrenalinem, noradrenalinem a kortizolem. Dochází při ní k maximální hypoxii a hypokapnii, to znamená, že kyslík se nedostává do buněčného prostoru, zůstává v krvi ve stoprocentní saturaci a difúze plynů je tak zamezena. Tělo se tím obalamutí a člověk si paradoxně myslí, že v dechových zádržích vydrží strašně dlouho, protože má v sobě hodně kyslíku. Biochemicky je to ale trochu jinak. Stresové hormony navyšují krátkodobý výkon, takže pak místo deseti kliků uděláte dvacet, ale za deset minut se hormony absorbují a vy jste na tom stejně jako předtím,“ vysvětluje Rostislav Václavek.

Autor knihy Ledový muž Wim Hof, známý sportovec a lektor

„Tato metoda vychyluje acidobazickou rovnováhu v těle ve prospěch zásad. Pokud se ale provádí často, organismus začne používat mechanismy zvané pufry, aby obnovil rovnováhu, a bikarbonát – látka, které je k tomu zapotřebí, se vyčerpá. Člověk pak začne trpět na úrovni dechu, má menší délky zádrží a už mu nebude tak dobře, protože si devastuje funkční dýchání,“ shrnuje Rostislav Václavek nevýhody častého používání metody WHM, kterou někteří v dobré víře praktikují dokonce denně.

Abychom tyhle procesy lépe pochopili, je třeba vědět, že bikarbonát se tvoří při buněčném dýchání rozkladem oxidu uhličitého a organismus jej používá k regulaci vznikající kyselosti krve. Naopak při vychýlení pH do zásaditosti vzniká přebytek bikarbonátu, který skrze ledviny rychle vyloučíme a tato látka nám pak chybí pro vyrovnání kyselosti například při cvičení, kdy organismus produkuje hodně kyselin. Tělu pak nezbývá jiný způsob, jak tuhle kyselost neutralizovat, než rozdýchání a vydýchání oxidu uhličitého z krve, který v ní způsobuje zakyselení. Tím poté vzniká návyk nadměrného dýchání s chronickým nedostatkem bikarbonátu v těle a následně dušnost a zadýchávání se i při mírné námaze.

Rychlá první pomoc

„Wim Hofova metoda je super na vstup do studené vody, kdy vás zaštítí stresové hormony, nebo když na vás něco leze, kdy je schopna zabránit počínající infekci. Je však důležité zacházet s ní jako se šafránem. Když jsem mluvil s Wimem Hofem, sám přiznal, že nízkoobjemové dýchání nosem je to nejlepší, co pro sebe člověk může udělat. Fakt, že se z metody WHM stal byznys model, mají prý na svědomí jeho děti,“ dodává Rostislav Václavek s tím, že chcete-li skutečně podpořit své zdraví, není nic snazšího, než začít dýchat jinak – nosem a úsporně.

„Díky funkčnímu dýchání, které spojím ještě s funkčním otužováním a funkční prací se svou myslí, můžu obrovským a zásadním způsobem změnit kvalitu svého života, a hlavně bez potřeby čehokoli zvenčí. To je ten základ, který i v mém životě způsobil naprostou změnu, úplně ho převrátil vzhůru nohama, a který v současné době pomáhá dalším desítkám tisíců lidí.“