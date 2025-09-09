Nenechte dítě ztratit radost z pohybu. Vyberte sportovní kroužek správně

Ivana Vaňkátová
  11:04
S koncem prázdnin se blíží nejen povinnosti, ale i nekonečné možnosti. Rodiče prvňáčků stojí před rozhodnutím, jaký kroužek vybrat. Zatímco ještě nedávno si děti užívaly volnou hru na hřišti, nástup do školy často přináší i touhu po organizovanějších aktivitách. Jak se ale v té záplavě nabídky neztratit a hlavně – jak vybrat ten správný sport pro děti?

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon | foto: GymnathlonAdvertorial

První třída je ideálním milníkem, kdy dítě může začít s konkrétním sportem, který ho baví. Tedy s fotbalem, hokejem, baletem, gymnastikou nebo judem. Tyto sportovní kroužky nabízejí skvělou příležitost pro rozvoj dovedností, posílení týmového ducha a budování sebedůvěry.

„Pro řadu dětí je jediný pohyb během týdne školní tělocvik. A tady je i ten paradox – provedené studie totiž ukazují, že se školáci velmi málo hýbou i v hodinách tělesné výchovy. Některé průzkumy říkají, že mnozí za 45 minut výuky věnují aktivnímu pohybu pouhých osm minut,“ prozradila Oľga Königová, instruktorka tělocviku, podle které výrazně chybí pohyb především mladým lidem.

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon

Méně je někdy více

Je ale klíčové pamatovat, že v tomto věku není cílem vychovat budoucího olympionika. To hlavní je, aby dětský sport bavil a byl pro dítě hrou, ne povinností. Pokud se začnou klást přehnané nároky na výsledky, mohou mít děti sportu brzy plné zuby a přijdou o radost z pohybu. A to by byla obrovská škoda.

Než se bezhlavě pustíte do výběru kroužků, zkuste se nejdřív zeptat sami sebe: Bude to mé dítě bavit? Bude se těšit, nebo to bude jen další povinnost? Někdy je volná chvilka s kamarády to nejlepší cvičení dětí vůbec.

Dítě se s nástupem do školy setkává s velkými změnami a může být snadné ho přetížit. Je důležité, aby mělo dostatek času na odpočinek a spontánní hru.

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon

Klíčem cvičení s dětmi je komplexnost a zábava

Co když vaše dítě nejeví zájem o jeden konkrétní sport? Nebo se zkrátka nemůže rozhodnout? To je naprosto v pořádku. Naopak! Odborníci se shodují, že v raném věku je pro pohyb dětí ideální všestranná příprava. Čím více sportů a pohybů si dítě vyzkouší, tím lépe se vyvine po fyzické i mentální stránce.

Všestranný pohyb v raném věku je pro děti klíčový, protože ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví. Díky různorodým aktivitám si děti rozvíjejí koordinaci, rovnováhu a správné držení těla, což je nezbytné pro prevenci zranění v budoucnu. Navíc aktivní životní styl podporuje zdravý spánek a posiluje imunitní systém. Z psychologického hlediska jim sport pomáhá budovat sebedůvěru, učí je, jak pracovat v týmu, a posiluje jejich psychickou odolnost při překonávání překážek. Sport tak není jen o fyzičce, ale také o výchově k radosti z pohybu.

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon

Jeden kroužek pro všechny sportovní možnosti

Skvělým řešením, jak nezatížit dítě jedním sportem, jsou všestranné sportovní kroužky, které v sobě kombinují prvky různých disciplín. Děti se zde učí základům atletiky, míčových her, gymnastiky a mnoha dalších, a to vše formou hry a zábavy. Tímto přístupem se buduje pevný základ pro jakýkoli budoucí sport.

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon

Podobné kroužky mohou rodiče najít po celé České republice. Děti ve věku od 2,5 do 11 let při nich poznávají kouzlo pohybu prostřednictvím her, které rozvíjejí jejich celkovou motoriku. Cílem trenérů je budovat v budoucí generaci lásku ke cvičení a pohybu na celý život. Místo drilování se zaměřují na prožitek a radost z pohybu, což je pro dětský sport to nejdůležitější.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky

Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...

Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?

Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...

Proměny krásek z dívčích kapel. Jak vypadaly dříve a nyní

V hitparádách bodovaly nejen díky zpěvu ale i své kráse. Řeč je o zpěvačkách z britských dívčích kapel, které dobyly svět i srdce mnoha mužů. Podívejte se do galerie, jak vypadaly dříve a jaké jsou...

Jak se změnily dětské herecké hvězdy. Poznali byste je dnes?

Na obrazovkách se objevily už jako malé děti a slavily velký úspěch. Některé ze slavných dětských hvězd u hraní zůstaly, jiné se vrhly úplně jiným směrem. Podívejte se do naší galerie, jak vypadaly v...

Nenechte dítě ztratit radost z pohybu. Vyberte sportovní kroužek správně

S koncem prázdnin se blíží nejen povinnosti, ale i nekonečné možnosti. Rodiče prvňáčků stojí před rozhodnutím, jaký kroužek vybrat. Zatímco ještě nedávno si děti užívaly volnou hru na hřišti, nástup...

9. září 2025  11:04

Žena se mění v panenku. Miluje plastiky i dlouhé nehty

Říká si Alison Romance a prezentuje se jako bimbo panenka, která miluje paruky, dlouhé nehty, barevné kontaktní čočky i výrazný make-up. Díky plastikám se změnila přesně k obrazu svému a další...

9. září 2025  8:38

ADHD u dospělých mění vztahy i práci. Emoce bývají nezvladatelné

V Česku je podle dostupných údajů kolem 50 tisíc lidí s diagnostikovanou poruchou ADHD, v drtivé většině jde ale o děti. Podle odborníků přitom ADHD trápí v různé míře nejméně tři procenta dospělých,...

9. září 2025

Emoční přejídání. Proč jíme, když nemáme hlad a jak to změnit?

Sáhnete po čokoládě, když jste ve stresu? Po náročném dni otevíráte večer u televize automaticky balíček chipsů? Emoční jedení je běžné a je častou příčinou nadváhy.

9. září 2025

Vlažný vzduch a satén. Vyzkoušejte naše tajné triky pro krásné vlasy

Po letních radovánkách, kdy dostaly vlasy zabrat, je dobré si na ně zase udělat trošku víc času. Vaše hříva potřebuje vzpruhu! Naštěstí víme, co jim dokáže pomoci.

9. září 2025

Romantická, nebo elegantní do práce? Bílá košile je must have

Jestli je něco naprostým základem dámského šatníku, pak je to bílá košile. Alespoň jednu by měla mít v šatníku každá žena. Je vašemu stylu bližší klasika pánského střihu nebo romantická halenka? Nosí...

9. září 2025

Krajka, leopard, kožešiny. Podzim a zima se ponesou ve stylu okázalého luxusu

Přehlídky světových módních návrhářů naznačily, že nadcházející sezona podzim/zima 2025/26 bude ve znamení neotřelých módních trendů, které se vyznačují příjemnou nositelností i opulentním luxusem....

9. září 2025

Dítě na stará kolena. Když nejste jeho máma, ale najednou se musíte starat

Starat se o malé dítě, když už nejste nejmladší, může být vysilující. Zejména, pokud nejde o vašeho potomka, ale osud vám ho přinesl doslova na zlatém podnosu. Jak se s takovou situací vypořádaly...

9. září 2025

Marinované vepřové s nudlemi a zeleninou

Marinované vepřové s nudlemi a zeleninou
Recept

Lehké

40 min

Máte rádi asijskou kuchyni? Uvařte si tento recept.

Jaké jednou budou naše děti. Pedagog Kršňák o digitálním dětství a samotě

Premium

Nastupující generace dětí narozených po roce 2010 už má svoje pojmenování. Generace alfa. A začínáme přemýšlet, jak bude vypadat jejich svět. Co pro dnešní školáky znamenají digitální technologie a...

8. září 2025

Nicole Scherzingerová umí být sexy i tři roky před padesátkou

Sedmačtyřicetiletá zpěvačka Nicole Scherzingerová má před padesátkou dokonalou postavu a její fanoušci se shodují na tom, že vypadá lépe, než když vystupovala s dívčí kapelou Pussycat Dolls....

8. září 2025  11:29

Múzy, které inspirovaly návrháře Giorgia Armaniho

Znal se snad s každou slavnou celebritou, oblékal hollywoodské hvězdy a slavní k němu vzhlíželi. On sám měl ale oblíbené múzy, které do svých modelů s radostí odíval. Podívejte se do naší galerie,...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.