První třída je ideálním milníkem, kdy dítě může začít s konkrétním sportem, který ho baví. Tedy s fotbalem, hokejem, baletem, gymnastikou nebo judem. Tyto sportovní kroužky nabízejí skvělou příležitost pro rozvoj dovedností, posílení týmového ducha a budování sebedůvěry.
„Pro řadu dětí je jediný pohyb během týdne školní tělocvik. A tady je i ten paradox – provedené studie totiž ukazují, že se školáci velmi málo hýbou i v hodinách tělesné výchovy. Některé průzkumy říkají, že mnozí za 45 minut výuky věnují aktivnímu pohybu pouhých osm minut,“ prozradila Oľga Königová, instruktorka tělocviku, podle které výrazně chybí pohyb především mladým lidem.
Méně je někdy více
Je ale klíčové pamatovat, že v tomto věku není cílem vychovat budoucího olympionika. To hlavní je, aby dětský sport bavil a byl pro dítě hrou, ne povinností. Pokud se začnou klást přehnané nároky na výsledky, mohou mít děti sportu brzy plné zuby a přijdou o radost z pohybu. A to by byla obrovská škoda.
Než se bezhlavě pustíte do výběru kroužků, zkuste se nejdřív zeptat sami sebe: Bude to mé dítě bavit? Bude se těšit, nebo to bude jen další povinnost? Někdy je volná chvilka s kamarády to nejlepší cvičení dětí vůbec.
Dítě se s nástupem do školy setkává s velkými změnami a může být snadné ho přetížit. Je důležité, aby mělo dostatek času na odpočinek a spontánní hru.
Klíčem cvičení s dětmi je komplexnost a zábava
Co když vaše dítě nejeví zájem o jeden konkrétní sport? Nebo se zkrátka nemůže rozhodnout? To je naprosto v pořádku. Naopak! Odborníci se shodují, že v raném věku je pro pohyb dětí ideální všestranná příprava. Čím více sportů a pohybů si dítě vyzkouší, tím lépe se vyvine po fyzické i mentální stránce.
Všestranný pohyb v raném věku je pro děti klíčový, protože ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví. Díky různorodým aktivitám si děti rozvíjejí koordinaci, rovnováhu a správné držení těla, což je nezbytné pro prevenci zranění v budoucnu. Navíc aktivní životní styl podporuje zdravý spánek a posiluje imunitní systém. Z psychologického hlediska jim sport pomáhá budovat sebedůvěru, učí je, jak pracovat v týmu, a posiluje jejich psychickou odolnost při překonávání překážek. Sport tak není jen o fyzičce, ale také o výchově k radosti z pohybu.
Jeden kroužek pro všechny sportovní možnosti
Skvělým řešením, jak nezatížit dítě jedním sportem, jsou všestranné sportovní kroužky, které v sobě kombinují prvky různých disciplín. Děti se zde učí základům atletiky, míčových her, gymnastiky a mnoha dalších, a to vše formou hry a zábavy. Tímto přístupem se buduje pevný základ pro jakýkoli budoucí sport.
Podobné kroužky mohou rodiče najít po celé České republice. Děti ve věku od 2,5 do 11 let při nich poznávají kouzlo pohybu prostřednictvím her, které rozvíjejí jejich celkovou motoriku. Cílem trenérů je budovat v budoucí generaci lásku ke cvičení a pohybu na celý život. Místo drilování se zaměřují na prožitek a radost z pohybu, což je pro dětský sport to nejdůležitější.