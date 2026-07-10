Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tak vstaň a pádluj: Proč je paddleboard tím nejlepším posilovákem na léto

Martina Procházková
Hit letošního léta? Jednoznačně paddleboard. Pokud jste kolem něj doteď chodili bez povšimnutí, letos na něj určitě naskočte. Toto nafukovací prkno umí krásně zpevnit postavu, vylepší vám balanc a jako bonus vás odnese na vodu daleko od křičících dětí a otrávené rodiny.
Část 1/4

Proč paddleboard? Ticho uprostřed přírody

Paddleboard je zábava, ale zlepší vám i fyzičku.

Už několik sezón jsou jich plné řeky, jezera, pískovny i mořské pláže. Jezdí na nich vysportovaní dospělí, relaxující rodiny, blbnou na nich děti. Že vás legrácky na nafukovacím prkně doposud nechávaly chladnými? To je škoda: paddleboarding je jednou z nejoblíbenějších a nejrychleji rostoucích letních aktivit po celém světě.

A není divu, zvládnou si jej užít všichni, je relativně snadný na naučení a kromě nafukovacího prkna nevyžaduje žádné speciální vybavení. Pořídit si paddleboard vás nemusí stát ledvinu a pokud chcete aktivitu jen vyzkoušet, půjčovné je za pár korun.

Každý, kdo poprvé vyjede na hladinu, ocení, že paddleboarding je dokonalou souhrou sportovní aktivity a relaxace. Stačí jedno nafouknutí, odrazení se od břehu a na prkně na hladině vás čeká svoboda, která vám okamžitě umožní izolovat se od všedních starostí.

Relaxace na zavolanou

Věděli jste, že z vodní hladiny člověk vnímá život zcela jinak? Na paddleboardu se stanete součástí přírody a budete vnímat věci, které vám běžně unikají. Navíc, pozorování čisté vody a pohledy pod hladinu jsou nesmírně relaxační: umocníte si tím pocit klidu a jedinečnost okamžiku.

Jízda po řece nebo po rozlehlém jezeře je jako pohlazení pro duši: jen pár metrů od břehu zůstáváte sami se svými myšlenkami, můžete se na prkně opalovat, klidně projíždět vodu a soustředit se na správný pohyb, nebo čistit hlavu a prohlížet si romantické okolí – přírodu a chatičky kolem vody.

Pádlování, když se dělá správně, umí navíc krásně zpevnit postavu, zapojí i svaly, o kterých jste doposud nevěděli a co víc: vyladí vám váš balanc. Že se na paddleboardu neudržíte a okamžitě zmizíte pod hladinou? I když se to nezdá, paddleboard je dost stabilní a pokud získáte cvik, s padáním to zase tak žhavé nebude. Přečtěte si všechny jeho výhody. Poradíme vám, jak vybrat správné prkno a čím začít.

Co letos v létě ještě zkusit?

Švihadlo není jen zábava před barák. Vyrýsuje vám svaly, zpevní kosti

Zkuste to s koloběžkou. Zajistí vám zdravá záda a krásný zadek


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů

Sexy modely z Karlových Varů v průběhu let

Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...

Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu

Letní pionýrský tábor, 23. července 1973. Po skončení školního roku nastoupily...

Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...

Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle

Slavné ženy, které se nebojí stárnutí.

Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...

Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc

Život Bryana Johnsona má být dlouhý. Neobejde se bez mnoha přístrojů, terapií,...

Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...

Plakala a jedla. Kamila v Extrémních proměnách zhubla polovinu své váhy

Kamila žila život ovládaný závislostí na jídle. V průběhu osmnácti let si sice...

Kamila žila život ovládaný závislostí na jídle. V průběhu posledních osmnácti let si sice mnohokrát řekla: „Začnu hubnout v pondělí…“, ale pokaždé selhala. Chyběla jí pevná vůle dotáhnout věci do...

Na sítích hrdinové, ale v reálu? I urážky na internetu jsou šikanou

Zvláště ošemetná je nejen dětská zamilovanost... První lásky bývají viníkem...

Komentáře na internetu neberou konce. Je jedno, zda jsou u politického nebo jiného článku, rozhovoru nebo fotky na sociálních sítích. Umíte s nimi zacházet? A jak se bránit, když vás urážejí?

10. července 2026

Léto u vody, nebo na horách? Vezměte s sebou správnou kosmetiku

Ilustrační snímek

Letní čas se dá trávit různě. Na dece u vody, v jednom kole na kole, v potu tváře na túře nebo s knížkou na balkoně. Ať už si vyberete kterýkoli způsob, určitě je dobré mít po ruce kosmetiku, která...

10. července 2026

Chobotnice, šašlik i cannoli. Pochlubte se fotkou z dovolené a vyhrajte knihu

Soutěž
Slovinsko, Žužemberk, oběd v hospůdce naproti hradu přes řeku

Máte telefon plný fotek báječných jídel, na kterých jste si pochutnávali na dovolené nejen v zahraničí? Ať už jste si pošmákli, nebo jste narazili na nějaký kulinární bizár, nenechte si to pro sebe....

10. července 2026

Tak vstaň a pádluj: Proč je paddleboard tím nejlepším posilovákem na léto

Paddleboarding jako sport vznikl v šedesátých letech na Havaji.

Hit letošního léta? Jednoznačně paddleboard. Pokud jste kolem něj doteď chodili bez povšimnutí, letos na něj určitě naskočte. Toto nafukovací prkno umí krásně zpevnit postavu, vylepší vám balanc a...

10. července 2026

Královna elegance i nevkusných úletů. V šatníku hvězdy KVIFF Juliette Binoche

Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp...

Juliette Binoche je ztělesněním pořekadla, že méně znamená více. Tím, jak se obléká, i tím, jak se neobléká. Jako by měla dvě tváře. Jedna je luxusní, elegantní, minimalistická a druhá okázalá až...

10. července 2026

KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách

Berlínská zeď v roce 1990

Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...

vydáno 10. července 2026

Fejeton Martina Vopěnky: O cestách zdánlivě špatným směrem a zahozeném studiu

Premium
Martin Vopěnka, spisovatel

Často si nejsme jisti, co vlastně v životě chceme, ale naprosto přesně víme, co nechceme. A to vůbec není špatně, konstatuje spisovatel Martin Vopěnka ve fejetonu, který napsal pro časopis Žena...

9. července 2026

Cukrovka i infarkt. S tím vším nám pomůže vypadlý mléčný zub, popisuje lékař

Premium
Peter Bauer

Můžeme ze zubu vypěstovat svoje zdravé náhradní díly? Po kostní dřeni, tukové tkáni a pupečníku začínají lékařští výzkumníci odebírat kmenové buňky i z mléčných zubů. Jedna taková biobanka s tkáněmi...

9. července 2026

Sedy lehy jsou škodlivý mýtus, říká v Rozstřelu fyzioterapeut olympioniků

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut ORFM ÚVN

Sedy lehy jako cesta k pevnému břichu? Podle fyzioterapeuta olympioniků Davida Vrbického jde o přežitý mýtus, který může lidem spíše uškodit. V Rozstřelu na iDNES.cz mluvil také o bolestech zad,...

9. července 2026

Plus size a sexy. Slavné krásky, které si i s kily navíc svět zamiloval

Slavné, krásné a boubelky

Velké množství osobností se přiklání k hubnutí a používají k tomu injekce typu Ozempic. Některé osobnosti však stále hrdě ukazují kila navíc a odmítají hubnout tak, aby ve finále úplně ztratily samy...

9. července 2026  8:29

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Vyzrajte na bradavice dřív, než vám znepříjemní pobyt na koupališti

Advertorial
Vyzrajte na bradavice dřív, než vám znepříjemní pobyt na koupališti

Ať už si je přinesete z bazénu, koupaliště, nebo tělocvičny, bradavice jsou nepříjemným společníkem, kterého se chceme zbavit co nejdříve. Často zkoušíme babské rady, které však bývají neúčinné. Jak...

9. července 2026

Hladké a bez podráždění. Holení nohou není věda, ale zapomeňte na mýdlo

Ilustrační snímek

Stále více žen se snaží o „osvětu“ v tom, že mít chloupky je v pořádku. Úspěch ale nesklízejí. Až 90 procent dam dává přednost holení. Jak na něj bez začervenání, abychom si užily hladké a bezchlupé...

9. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.