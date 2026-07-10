Proč paddleboard? Ticho uprostřed přírody
Už několik sezón jsou jich plné řeky, jezera, pískovny i mořské pláže. Jezdí na nich vysportovaní dospělí, relaxující rodiny, blbnou na nich děti. Že vás legrácky na nafukovacím prkně doposud nechávaly chladnými? To je škoda: paddleboarding je jednou z nejoblíbenějších a nejrychleji rostoucích letních aktivit po celém světě.
A není divu, zvládnou si jej užít všichni, je relativně snadný na naučení a kromě nafukovacího prkna nevyžaduje žádné speciální vybavení. Pořídit si paddleboard vás nemusí stát ledvinu a pokud chcete aktivitu jen vyzkoušet, půjčovné je za pár korun.
Každý, kdo poprvé vyjede na hladinu, ocení, že paddleboarding je dokonalou souhrou sportovní aktivity a relaxace. Stačí jedno nafouknutí, odrazení se od břehu a na prkně na hladině vás čeká svoboda, která vám okamžitě umožní izolovat se od všedních starostí.
Relaxace na zavolanou
Věděli jste, že z vodní hladiny člověk vnímá život zcela jinak? Na paddleboardu se stanete součástí přírody a budete vnímat věci, které vám běžně unikají. Navíc, pozorování čisté vody a pohledy pod hladinu jsou nesmírně relaxační: umocníte si tím pocit klidu a jedinečnost okamžiku.
Jízda po řece nebo po rozlehlém jezeře je jako pohlazení pro duši: jen pár metrů od břehu zůstáváte sami se svými myšlenkami, můžete se na prkně opalovat, klidně projíždět vodu a soustředit se na správný pohyb, nebo čistit hlavu a prohlížet si romantické okolí – přírodu a chatičky kolem vody.
Pádlování, když se dělá správně, umí navíc krásně zpevnit postavu, zapojí i svaly, o kterých jste doposud nevěděli a co víc: vyladí vám váš balanc. Že se na paddleboardu neudržíte a okamžitě zmizíte pod hladinou? I když se to nezdá, paddleboard je dost stabilní a pokud získáte cvik, s padáním to zase tak žhavé nebude. Přečtěte si všechny jeho výhody. Poradíme vám, jak vybrat správné prkno a čím začít.
Co letos v létě ještě zkusit?
|
Švihadlo není jen zábava před barák. Vyrýsuje vám svaly, zpevní kosti
|
Zkuste to s koloběžkou. Zajistí vám zdravá záda a krásný zadek