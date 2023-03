Bydlení u tchyně je peklo, i když se tváří jako anděl, stěžuje si Františka

Příběh Františky Malovali jsme si to růžově

Doba je zlá, všechno se zdražuje. Ale to asi ani nemusím připomínat, však to každý ví, jen to teď bohužel dohnalo i naši rodinu. S manželem a synem jsme vždy měli pronajatý byt. Na vlastní jsme se nezmohli, až tak nás to ovšem netrápilo, aspoň jsme nemuseli platit hypotéku.

Ale nájem tu byl vždycky – a ten se začal tak nezdravě zvyšovat, až se jednoho dne ukázalo, že na to prostě nemáme. Syn je na vysoké, manžel věčně marodí, má problémy se zády, vše je tedy hlavně na mně, jenže já taky nevydělávám tolik.

Dost mě to vzalo, skončit pár let před důchodem na ulici opravdu není, co bych si přála. Přestěhovat se do menšího by v našem případě nepomohlo, ani na to bychom neměli. Možná tak na nějakou ubytovnu, toť vše.

Naše zoufání neušlo pozornosti rodiny a okolí, jenže nikdo o ničem levném nevěděl. Nakonec se nabídli manželovi rodiče.

Tchyně vždy byla moc hodná, taková až extrémně obětavá osoba. Nikdy jsem s ní neměla potíže, zjevně to však bylo proto, že jsme se moc nevídaly. Taky nebydlela zrovna za rohem, ale na vesnici, zhruba dvacet kilometrů za městem.

Proto jsem z té nabídky úplně nejásala, dojíždění do práce mě vždy dost děsilo, ale manžel mi jasně naznačil, že bych nadšená být měla.

Trochu si vylepšit mužův starý dětský pokoj a postupně třeba opravit podkroví, to znělo jako báječné řešení té nepříjemné situace s bydlením. Musela jsem uznat, že má manžel pravdu a že je tchyně skvělá. A tchán nejspíš taky, ten na tom však nebyl moc dobře zdravotně, takže se nijak nevyjadřoval.

Ostatně to, že tchyni pomůžu s péčí o něj, byl jeden z manželových argumentů, proč bychom měli bydlet společně. No, malovali jsme si to všichni v růžových barvách, ale realita byla trochu jiná.

Jednak se cítím neustále unavená a nevyspalá, abych stihla dojet včas do práce, musím vstávat nesmyslně brzy. Do toho stres, že mi ujede autobus tam nebo zpět a že další pojede až za hodinu.

Ale čert to vem, nejhorší asi je soužití s tou „hodnou“ tchyní. Ve společné kuchyni nemám možnost udělat si ani čaj, všechno ve své obětavosti zařizuje ona. Umývá nádobí, vaří, tahá nákupy. Kdykoliv jsem jí nabídla pomoc, odmítla, je ovšem vidět, jak je z toho vyčerpaná.

Manžel to vnímá taky a nabádá mě, ať jí pomůžu. Snažila jsem se mu vysvětlit, že ona to odmítá, ale to ho nezajímá, viníkem její vyčerpanosti je prostě má „neochota“. Jistě, když nic nechce, zalezu si do našeho pokoje s knihou, což však manžela dovede pěkně popudit.

Vyhání mě na zahradu nebo do kuchyně, ať přiložím ruku k dílu, jenže tchyně mi vždy řekne, ať hlavně nic nedělám, že to zvládne. A když už jsem jí nějakou pomoc vnutila téměř násilím, stejně si to předělala po svém. Takhle jsem ji přistihla, jak po mně znovu umývá okna nebo čistí králíkárnu.

A podobně to je se vším. Nepustí mě k ničemu, ani ke tchánově posteli. Opravdu není zlá, je tak hodná, až mě svou dobrotou terorizuje. Manžel si myslí, že jsem nevděčná a nezapojuju se, takže se jen neustále hádáme.

Já to vnímám tak, že už mě nebaví se vnucovat, když stejně všechno dělám špatně. A tchyně je schvácená, ale pořád se usmívá a tvrdí mi, že je to v nejlepším pořádku, jen ať si odpočinu. Skoro ji podezřívám, že je ve skutečnosti satan maskovaný za anděla, nikdy jsem totiž neslyšela o někom, kdo tyranizuje druhé svou dobrotou a ochotou.

Ale co s tím mám dělat? Momentálně jsem ve fázi, že bych se nejraději sbalila, utekla od tchyně i od manžela a nějakou dobu žila úplně sama. Narážím ovšem pořád na stejnou věc jako na začátku. Nemám na to peníze.

Františka (53)

