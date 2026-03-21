Kolik známe druhů mraků? A které přinášejí déšť?
Rozlišujeme deset druhů oblačnosti, nikoli mraků, abychom se držely správné terminologie. Oblaka jsou rozdělena na vysoké, střední a nízké patro podle toho, v jaké výšce se nacházejí. Některá prorůstají i několika patry – například nimbostratus, tmavě šedý beztvarý oblak, který přináší trvalé srážky zejména na teplých frontách. Vůbec nejsilnější deště má ale na svědomí cumulonimbus. Tvarem připomíná horu nebo kovadlinu, prorůstá všemi patry oblačnosti a může dosáhnout výšky až patnácti kilometrů. Přináší bouřky, přívalové deště i tornáda.
Zvířata dokážou reagovat i na blížící se zemětřesení nebo vlnu tsunami. Moc dobře si taky pamatuju, jak přestali zpívat ptáci, když bylo zatmění slunce.