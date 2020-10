Ty jsi spisovatelka? A co píšeš? To je snad nejčastější otázka, kterou dostávám, když lidé zjistí, že píšu knihy.

Na tu se mimochodem odpovídá špatně. „No, beletrii. Příběhy. O lidech, o vztazích,“ vykoktám ze sebe většinou. Následující reakce bych mohla rozdělit do dvou stejně početných skupin. Ženy reagují ve stylu: „Panejo, tak to si od tebe budu muset něco přečíst!“ Muži řeknou: „To bude asi pro ženský viď, to by mě asi nebavilo.“ A já se sama sebe začala ptát proč.