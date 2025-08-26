Když jste zjistila, že jste se dostala do širší nominace na cenu Magnesia Litera, věřila jste, že ji můžete získat?
Do širší nominace v kategorii detektivka bylo vybráno šest knih – a už to mi připadalo jako velký úspěch. Vlastně by mi to úplně stačilo. Že bych se mohla dostat ještě dál a nakonec i vyhrát, jsem ani nepředpokládala. Pak jsem postoupila do užší nominace tří knih, což znamenalo jet na vyhlašování do Prahy. Dostali jsme lístky do osmé řady a já si říkala: To je docela vzadu, kdybych měla šanci, posadili by nás blíž k pódiu. Takže ve chvíli vyhlášení jsem byla opravdu hodně překvapená.
Dřív jsem zkoušela psát fantasy. Rukopis jsem tehdy poslala do několika nakladatelství a úplně nezaujal. Buď jsem nedostala žádnou odezvu, nebo něco ve smyslu: Psát umíte, ale ten text je nevyzrálý.