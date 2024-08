Itálie mě zbavila mindráků. K ženám se chovají velmi hezky, říká Blanka Malá

Žijete dnes život, po jakém spousta žen touží, ale nemají odvahu. Nebála jste se udělat tolik změn?

Moji vrstevníci mi říkali, že jsem se zbláznila – zahodit v padesáti jistoty, manžela, peníze! Ale já jsem zavřela oči a skočila. Víte, jak se říká, že když v životě něco hodně chcete, celý vesmír se spojí, aby vám pomohl? Tak já dnes už vím, že pomůže. Ale strach jsem měla, ne že ne. Bylo to moje třetí manželství a už jsem si říkala, že jsem divná, když nefunguje, dávala jsem si to za vinu. Moc jsem se snažila: Dům jako klícka, dítě jako ze žurnálu, vařila jsem, zavařovala… Jednou k nám přišla moje kamarádka a říká: „Ale ty máš vyhaslé oči, nejsi to ty.“ To byl první signál. Pak přišel den, který popisuju ve své první knize. Stála jsem před zrcadlem a opravdu jsem v něm viděla tu vyhaslou Blanku a vylekalo mě to. Věděla jsem, že takto už nemůžu žít. Že i své dceři dávám do života špatné vzorce. Rozhodla jsem se, že to zkusím změnit, rozvedu se a s dcerou se odstěhujeme.

Jaké největší obavy jste tehdy musela zahodit?

Že budu samoživitelka, bez muže, bez zázemí, že na všechno zůstanu sama. Plat v rádiu mi na pronájem a uživení sotva stačil, tak jsem si chodila přivydělávat do pizzerie. Asi to nebyla nejlepší vizitka moderátorky veřejnoprávního média, ale já to neřešila, pro mě bylo důležité, abych uživila sebe a své dítě. Dcera se ale nakonec rozhodla vrátit k otci a do domu, kde vyrůstala. Zůstala jsem sama a rozhodnutí odjet do Itálie na sebe nenechalo dlouho čekat.