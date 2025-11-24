Čemu se teď, půl roku po vydání poslední knihy, věnujete?
Čas vos jsem dopsala koncem loňského roku, pak probíhaly ještě redakční práce. Většinou to mám tak, že když dodělám knihu pro dospělé, začnu psát knihu pro děti – a to jsem udělala i teď. Do toho jsem si ale začala dělat poznámky k nové knize pro dospělé a najednou jsem zjistila, že už to nejsou jen poznámky, ale že už ji píšu. Takže aktuálně dokončuju knížku pro děti a pracuju taky na knize pro dospělé. Do toho jezdím na besedy a festivaly.
V cizině mě vidí jinak. U nás je kniha psaná ženou automaticky považovaná za literaturu určenou převážně ženám.