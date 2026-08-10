Symbol vzájemných citů, věrnosti a spojení dvou lidí – v této roli prsten figuroval odpradávna. První takové kousky se objevily už ve starověkém Egyptě. Kruh symbolizoval věčnost, i když s životností samotných prstenů to bylo horší. Byly totiž často pouze spletené z rákosí. Už tehdy se ale nosily na prsteníčku levé ruky. Egypťané totiž věřili, že odtud vede žíla přímo do srdce.
V dnešní době rákos vystřídalo odolnější zlato, které je ovšem leckdy pevnější než svazek samotný. Tento materiál má tak jednu nespornou výhodu: dá se znovu roztavit a ze snubního se může stát prsten rozvodový. S tímto trendem nepřišli Egypťané, ale zahraniční celebrity.
K výrobě rozvodových šperků musím přistupovat ještě empatičtěji a navnímat klientku.