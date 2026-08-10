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Rozvodové prsteny jsou i symbolem překonání něčeho náročného, říká šperkařka

Anna Bortlová

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Manželství nemusí končit jen podpisem u soudu. V poslední době se objevuje trend rozvodových prstenů, které mají symbolizovat začátek nové životní kapitoly. K jejich výrobě často slouží snubní prstýnky.„Některé ženy přinesly na roztavení i ten manželův nebo zásnubní,“ líčí šperkařka Magdalena Šťastníková. | foto: Michal Fanta

Manželství nemusí končit jen podpisem u soudu. V poslední době trendují rozvodové prsteny, které mají symbolizovat začátek nové životní kapitoly. K jejich výrobě často slouží snubní prstýnky. „Některé ženy přinesly na roztavení i ten manželův nebo zásnubní,“ uvedla šperkařka Magdalena Šťastníková.

Symbol vzájemných citů, věrnosti a spojení dvou lidí – v této roli prsten figuroval odpradávna. První takové kousky se objevily už ve starověkém Egyptě. Kruh symbolizoval věčnost, i když s životností samotných prstenů to bylo horší. Byly totiž často pouze spletené z rákosí. Už tehdy se ale nosily na prsteníčku levé ruky. Egypťané totiž věřili, že odtud vede žíla přímo do srdce.

V dnešní době rákos vystřídalo odolnější zlato, které je ovšem leckdy pevnější než svazek samotný. Tento materiál má tak jednu nespornou výhodu: dá se znovu roztavit a ze snubního se může stát prsten rozvodový. S tímto trendem nepřišli Egypťané, ale zahraniční celebrity.

K výrobě rozvodových šperků musím přistupovat ještě empatičtěji a navnímat klientku.

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