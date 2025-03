Nevyžádaná pomoc, která vede k vyhoření. Pozor na zrádný spasitelský komplex

Část 1/4

Na první pohled to vypadá jako velice chvályhodná vlastnost. Pomáhat druhému je přece něco, co nám vštěpují do hlavy rodiče už od chvíle, co jsme vyrostli z prvních botiček. Jenže ono to není tak jednoduché. Některým lidem totiž přeroste obyčejný zájem o druhé přes hlavu. A stane se z něj něco, čemu psychologové říkají spasitelský komplex.

„Je to neodbytná nutnost pomáhat komukoli, kdo se vám postaví do cesty. A to dokonce i v takovém případě, kdy o to daný člověk nestojí nebo je mu to ještě navíc dost nepříjemné,“ specifikuje dané téma psycholog Mark Travers. Když vás pohltí, mohou to ostatní brát jako zásah do soukromí nebo přílišnou vlezlost.

„Pokud si myslíte, že s vaším partnerem, sourozencem nebo nejlepší kamarádkou není něco v pořádku a budete mít pořád tendenci to měnit, začnou se vám logicky vyhýbat. Působí to totiž na ně tak, jako byste je chtěli měnit. A to nikomu nesedí,“ varuje psycholog Timothy J. Legg.

Kdy zpozornět? Přílišná snaha pomáhat se často projevuje jako přepracování, tedy vyčerpaností a chronickou únavou. Navíc se k vám stahují ti, kdo poznají, jak lehce vás mohou zneužít. Pro to všechno je nutné držet se zpátky.

Možná budou zpočátku chápat, že to myslíte dobře, ale dlouho jim to nevydrží. Tím, že vás takto opustí lidé, které znáte, zmizí také příležitost pomáhat. A tak ji budete hledat jinde. S každým, kdo od vás uteče, bude sílit váš pocit zoufalství.

„Totální vyhoření je to lepší vyústění takové situace. Druhou možností je pád do depresí a úzkostí, že jako člověk za nic nestojíte a stát ani nemůžete,“ popisuje to celkem nesmiřitelně odborník. S tím vším souvisí řada dalších problémů, ale ty, které jsme právě zmínili, jsou nejzásadnější.