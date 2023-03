Probudí se. Mžourá očima, snaží se rozkoukat. Poslepu se doklátí do koupelny, u snídaně jen automaticky přežvykuje a probere se snad jedině s příchodem nové zprávy na mobilu. Potom opět upadá do netečnosti, mechanicky se oblékne, přetáhne kapuci do čela, navleče boty a polospící se vydává do šera ke své vzdělávací instituci. Tolik ke všedním ránům dnešních teenagerů.

I když v sobotu a neděli bude vaše ratolest vstávat v poledne, nedospí deficit z předchozího týdne ani se nenaspí do zásoby.