Už jste zaslechli výraz noctourismus? Možná ho provozujete, aniž to tušíte. Označuje trend, který spočívá v tom, že lidé přesouvají výlety, sport a vůbec zážitky do pozdních večerních a nočních hodin. Cestovní kanceláře a organizátoři akcí všeho druhu začali nabízet noční turistiku, noční prohlídky měst, noční koupání, noční ochutnávky vín, mnohá kulturní představení posouvají začátek do pozdějších večerních hodin. Zní to dobře, ale dobře nám to z dlouhodobého hlediska dělat nebude, pokud k této změně nepřidáme zvyk jižních národů po poledni odpočívat, poležet si, zdřímnout si.
Z nočních internetových aktivit Donalda Trumpa se mnohdy zdá, že nespí vůbec, nicméně on sám v knize o sobě sdělil, že spí, a to čtyři hodiny.