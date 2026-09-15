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Horké noci nás připravují o padesát hodin spánku ročně. Najít řešení je možné

Scarlett Wilková
  20:00

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Z mnoha průzkumů vyplývá, že spíme výrazně méně, než je potřebné k tomu, aby byl člověk zdravý a výkonný. | foto: Shutterstock

Už je tma, tak šup do postele. Věta, kterou mnozí pamatují z dětství, už dneska zazní málokdy. Usínáme čím dál později, týká se to dětí i dospělých. Náš spánek je krátký a mizerný. Jaká rizika odhalily statistiky týkající se pozdního usínání teenagerů? A jsou chytré hodinky snímající naší spánkovou aktivitu opravdu tak užitečné?

Už jste zaslechli výraz noctourismus? Možná ho provozujete, aniž to tušíte. Označuje trend, který spočívá v tom, že lidé přesouvají výlety, sport a vůbec zážitky do pozdních večerních a nočních hodin. Cestovní kanceláře a organizátoři akcí všeho druhu začali nabízet noční turistiku, noční prohlídky měst, noční koupání, noční ochutnávky vín, mnohá kulturní představení posouvají začátek do pozdějších večerních hodin. Zní to dobře, ale dobře nám to z dlouhodobého hlediska dělat nebude, pokud k této změně nepřidáme zvyk jižních národů po poledni odpočívat, poležet si, zdřímnout si.

Z nočních internetových aktivit Donalda Trumpa se mnohdy zdá, že nespí vůbec, nicméně on sám v knize o sobě sdělil, že spí, a to čtyři hodiny.

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