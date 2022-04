SOUTĚŽ: Znáte slavné pohádkové medvědy? Zkuste kvíz a vyhrajte knihu

Ivan Mládek zpívá o tom, že „medvědi nevědí, že tůristi nemaj zbraně“. A my budeme pět ódu na medvědy obecně, bez ohledu na to, co vědí či nevědí. Zaměříme se především na ty kreslené, roztomilé a dětmi (i dospělými) milované. Jestlipak si je všechny vybavíte?

Více o knize

Teribear je méďa hrdina a také maskot Nadace Terezy Maxové dětem už dlouhé roky (znáte ho možná i jako maskota charitativního happeningu Hýbejte se s TERIBEARem aneb Prima pohyb s medvědem, kterého je skupina MAFRA pravidelně mediálním partnerem), ale teprve nyní ožívá v příbězích Aleny Mornštajnové.

Během svých napínavých dobrodružství navštíví zoologickou zahradu, les nebo třeba cirkus. S kým se při tom seznámí? A podaří se mu najít domov? Ilustrované vyprávění o přátelství, odvaze a odhodlání ukáže rodičům i dětem, že ke štěstí může dojít, doskákat nebo dojet na koloběžce úplně každý. Ať už je živý, nebo plyšový.