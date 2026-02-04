Nebojím se, zachovávám si černý humor. Sopranistka otevřeně o přípravách na smrt

Alexandra Polarczyk. Takovou bytost jen tak nepotkáte. Veselá, plná života... a přitom se připravuje na smrt. Mluví o ní, jako by popisovala recept na bábovku. Často se nakažlivě směje, umírání označuje za dobrodružství. Dokonce tvrdí, že absolvuje nejhezčí období života a teprve teď začala ta pravá jízda. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ivana Karásková
  20:00
Takovou bytost jen tak nepotkáte. Veselá, plná života... a přitom se připravuje na smrt. Sopranistka Alexandra Polarczyk o ní mluví, jako by popisovala recept na bábovku. Často se nakažlivě směje, umírání označuje za dobrodružství. Dokonce tvrdí, že absolvuje nejhezčí období života a teprve teď začala ta pravá jízda.

Máte rakovinu slinivky břišní, ale ta nemoc na vás vůbec není vidět. Jak teď vypadá vaše zdravotní kondice?
Napůl jsem v pohodě a napůl unavená, v závislosti na momentální bolesti. Pomáhají mi opiátové náplasti a další léky, ale musím mít správné dávkování, které se mění vlivem toho, jak se nemoc vyvíjí. Pokud se to podaří vyladit, cítím se skoro jako zdravý člověk, krevní obraz mám překvapivě dobrý. Když jsem před víc než rokem dostala diagnózu rakovina slinivky s metastázami v plicích, absolvovala jsem i několik cyklů chemoterapie. Teď už na ni přes půl roku nechodím, protože to strašně zatěžuje tělo.

Maminka asi uspořádá oficiální obřad v Ostravě s lidmi, kteří mě znají od dětství, tam by mohly zaznít i moje zpěvy chorálů. Chci natočit rozlučkové video, které by se na obřadu vysílalo.

