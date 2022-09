Základem je nebát se experimentovat a ochutnávat, radí sommeliérka Kollárová

Jak jste si vybrala tuto profesi?

Byla to v podstatě náhoda. Během vysoké školy jsem měla brigádu ve vinotéce, ačkoliv jsem o víně nic nevěděla. Jednou k nám přišla skupina lidí, mezi nimiž byl i moderátor Jakub Železný, který se ve víně naopak velmi vyznal, a při první návštěvě mě dost vyškolil. Byla jsem před nimi oprávněně za hlupáka. Nakoplo mě to, abych se o víno začala více zajímat. Díky této skupince, která k nám chodila pravidelně, jsem začala odkrývat krásy vína a užila si také spoustu legrace. Absolvovala jsem i několik sommeliérských kurzů a do vína se úplně zamilovala.

Kritérium kvality není ani nápis pozdní sběr, je to jen označení, v jakém stadiu se sklidily hrozny.