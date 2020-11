Socík je zpět. Pamatujete si, jak jsme tenkrát žili? Otestujte se

0:52

Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století: mlsali jsme rakvičky a punčáky, v hubnutí platilo „nežer“, což jsme posléze kompenzovali přejídáním. Nosilo se to, co nám maminky doma samy spíchly nebo upletly, do řasenek si dívky a ženy plivaly, aby fungovaly, a všichni jsme cvičili podle televize.