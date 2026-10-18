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Sedm virálních trendů, které vypadají jako cesta do pohody, ale je to past

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  4:00
Sociální sítě se jen hemží virálními trendy, které nám ukazují, jak žít, odpočívat a zlepšovat se, abychom žili stejně dokonalý život jako naše influencerské vzory. Málokdo si ale přitom připustí, že všechno, co se na internetu třpytí, nemusí být zase tak báječné, jak to na první pohled vypadá. Jaká úskalí skýtají nejoblíbenější trendy dneška?
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Hygge Hra na schovávanou

Vonné svíčky, huňaté ponožky, deka, pečený čaj a rozečtená knížka. Teď na podzim to vypadá jako naprostá domácí idyla, která nemá chybu. Stejně jako moderní odnož tohoto severského trendu zvaná bed-rotting (víkendové válení v posteli) nabízí hygge představu záviděníhodné „pohodindy“, o které si matky malých dětí nebo workoholičky mohou nechat leda zdát. Něco, co vypadá jako projev té nejradikálnější sebelásky, ovšem někdy naznačuje pravý opak.

TEST: Není odpočinek jako odpočinek. Jaký typ relaxace je pro vás ideální?

Toxická past: Takové to domácí váleníčko může být totiž stejně tak zasloužená relaxace, jako plíživý únik před realitou. Pod záminkou „dobíjení baterek“ se člověk izoluje od přátel, propadá apatii a maskuje sociální fobii. V partnerství pak může vést neustálé sezení doma k ponorkovému syndromu nebo postupnému vyhasnutí intimity. Dejte si proto pozor, abyste to se zavrtáním se do domácí deky nepřehnali. Návrat do reality bývá docela komplikovaný.



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