Hygge Hra na schovávanou
Vonné svíčky, huňaté ponožky, deka, pečený čaj a rozečtená knížka. Teď na podzim to vypadá jako naprostá domácí idyla, která nemá chybu. Stejně jako moderní odnož tohoto severského trendu zvaná bed-rotting (víkendové válení v posteli) nabízí hygge představu záviděníhodné „pohodindy“, o které si matky malých dětí nebo workoholičky mohou nechat leda zdát. Něco, co vypadá jako projev té nejradikálnější sebelásky, ovšem někdy naznačuje pravý opak.
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TEST: Není odpočinek jako odpočinek. Jaký typ relaxace je pro vás ideální?
Toxická past: Takové to domácí váleníčko může být totiž stejně tak zasloužená relaxace, jako plíživý únik před realitou. Pod záminkou „dobíjení baterek“ se člověk izoluje od přátel, propadá apatii a maskuje sociální fobii. V partnerství pak může vést neustálé sezení doma k ponorkovému syndromu nebo postupnému vyhasnutí intimity. Dejte si proto pozor, abyste to se zavrtáním se do domácí deky nepřehnali. Návrat do reality bývá docela komplikovaný.