Jak se vzepřít masáži sociálních sítí. Tyto věci můžete hodit za hlavu

Část 1/4

1 Nemusíte být neustále produktivní

Sociální sítě nás přesvědčují o tom, že není dobré promrhat ani minutu. Máte pět minut? Zkuste obličejovou gymnastiku nebo psaní deníku vděčnosti. Na volný víkend si naplánujte výlet nebo novou sportovní aktivitu.

Že toužíte po náročném týdnu jen ležet na gauči a lelkovat? Tak to udělejte. Pro vaši duši i mentální zdraví může být takový „ztracený“ čas ve skutečnosti přínosný. Dovolte si jednou za čas nedělat absolutně nic.

2 Není nutné být perfektní za všech okolností

Z Instagramu můžete jednoduše získat pocit, že pokud nechodíte na laminaci obočí, francouzskou manikúru nebo alespoň pravidelné kosmetické ošetření, zanedbáváte svou ženskou povinnost neustále o sebe pečovat.

Pokud si hýčkání užíváte, pak směle do toho. Jestli jste ale zrovna v životní fázi, kdy vzhled není na žebříčku priorit na předních příčkách, dovolte si být neupravená. Hodnota člověka se neměří tím, jestli má vrásky, pigmentové skvrny nebo zbrusu nově udělané nehty.

3 Není třeba následovat nejnovější trendy

Sociální sítě nás dnes a denně bombardují novinkami, které „musíme vyzkoušet“, abychom byli zdravější, stylovější nebo úspěšnější. Ať už jde o zázračnou kosmetiku, virální dietu nebo novou dekoraci bytu.

Pravda je taková, že nemusíme zkoušet všechno jen proto, že to dělají ostatní. Co může bavit influencerku s milionem sledujících, nemusí sedět vám. Sledujte trendy, ale nenechte se do nich tlačit. Nemusíte utrácet za zbytečnosti, které vás ve výsledku ani netěší.