Sociální sítě jsou šikovným pomocníkem, ale mohou být i špatným sluhou a novodobou drogou. Své o tom ví i Jindra, jejíž maminka se ve virtuálním světě zhlédla. A také Tereza, která má patálie se synem a jeho přítelkyní, která se živí jako influencerka. Přečtěte si jejich příběhy.
Jindra Dělá mi jen ostudu

Vždycky jsem si říkala, že moje máma není normální, omlouvala jsem to ale tím, že mě měla moc brzy a prostě na to nebyla připravená. Dalo se to tak chápat, když mi bylo patnáct. Zatímco matky mých kamarádek svým dcerám neustále něco zakazovaly, pro moji mámu žádná tabu neexistovala, místo toho se do těch akcí pouštěla spolu se mnou.

Zjevně se cítila pořád duchem mladá, takže jsem s ní absolvovala první diskotéku i cigaretu a spoustu dalších věcí. Kamarádky mi záviděly, chovala se opravdu jako jedna z nás, a i když jsem ji za to někdy nenáviděla, zpětně si říkám, že to byly prima časy. On totiž v té době ještě neexistoval mobil...

Mámina zkáza přišla v momentě, kdy se objevily chytré telefony. Hodlala jít s dobou a celkem se jí to dařilo. Potom si našla partnera a mírně v tomhle směru začala stagnovat. Já se mezitím vdala, přivedla na svět děti a vlastně jsem byla ráda, že je máma už mámou, i když na nějaké hlídání vnoučat nebyla.

Příběh Jany: Moje teta propadla nesmyslům z internetu, nedá se s ní mluvit

Ale vypadala šťastně a konečně začala chovat víc dospěle. Bohužel její partner loni náhle zemřel. Ty první měsíce bez něj byla ztracená, takže jsem se ji snažila všemožně rozptylovat. Shodou náhod u toho byl syn, který chtěl babičku rozveselit vtipným videem, co viděl na Instagramu.

Mámu to tehdy náramně zaujalo. Jásala jsem, že ji poprvé od smrti partnera zase něco zajímá. No, měla jsem zasáhnout hned v zárodku a možná by to nedošlo tak daleko.

Aktuálně je totiž máma víc na sítích než v normálním světě. Když na mě jednou Facebook vystartoval s otázkou, zda znám tuto osobu, a já spatřila vlastní matku v titěrných bikinách na úvodním obrázku, málem jsem z toho omdlela.

Pak jsem zjistila, že je schopna tam psát a přidávat fotky i několikrát za den. Ale zcela nevhodné, zveřejňuje i snímky mých dětí a k tomu píše šílené komentáře, ve kterých se do mě naváží...

Pokoušela jsem se s ní promluvit, vysvětlovala jí, že nechci, aby někam na sítě psala, kde bydlí nebo co dělá, protože je to nebezpečné, ale ona se mi jen vysmála s tím, že nevím, jak to dnes chodí. Kéž bych jí tak mohla zabavit telefon a vyřešit to jako s dětmi, když zlobí…
Jindra

