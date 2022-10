V zajetí své vlastní sociální bubliny. Náš život určují lidé kolem nás

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jsi tím, co jíš. Tak tohle už jsme slyšeli. A co když je to jen část pravdy? Na to, kým jsme, má totiž mnohem větší vliv prostředí, v němž se pohybujeme, a lidé, jimiž se obklopujeme. Hledáte odpověď na otázku, proč nejste tam, kde byste chtěli být? Tak se rozhlédněte kolem sebe.