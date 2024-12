Svou hlasitostí lidi štvu, já ji ale vnímám jako výhodu, říká sběratelka zlozvyků

V čem spočívá práce sociální architektky?

To sousloví vzniklo samovolně, když jsem dostala ocenění Architekt roku. Párkrát mě tak oslovili a chytlo se to. Přitom jsem nikdy architekturu nevystudovala. Nic konkrétního nestavím, spíš bořím různé překážky, ploty a podobně. Možná by se ale dalo říct, že buduju vztahy a komunity.

Jak vaše děti ve škole odpovídají na otázku: Čímpak je tvoje maminka?

Starší dcera ve druhé třídě do nějaké kolonky napsala, že matka je umělnice. Přišlo mi to jako dobré spojení slova umění a dělnice a občas ho sama používám. Když pak končila devítku, vzala si moje projekty jako závěrečnou absolventskou práci. Myslím, že tehdy poprvé pochopila, co dělám. No a mladší dcera si nejspíš myslí, že jsem malířka.