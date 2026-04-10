Pavouci, útěk, padající zuby. Naše sny nejsou náhodné, nutí nás věci řešit

Martina Procházková
Každou noc, kdy se uložíme ke spánku, hlava zpracovává přes den prožité podněty a pocity. A nám se zdají sny. Někdo se děsí nočních můr, jiný si na sny nepamatuje, rozhodně však není náhoda to, co se nám zdá. Hlava nám posílá odžít si to, co jsme uložili do podvědomí a nezpracovali.
Padání, potažmo létání patří k častým snovým motivům. Co se nám tím chce říci? Obecně vzato takové sny často naznačují, že se v životě patrně nějak brzdíme (třeba negativním myšlením) a že by nám možná prospěl nový úhel pohledu, nový pohyb a nový směr. | foto: Shutterstock

„V období, kdy jsem se rozváděla a stěhovala se s dětmi do pronájmu, jsem měla úzkosti a nedokázala jsem si odpočinout ani v noci. Neustále se mi opakoval jeden sen, který pokaždé přerušilo probuzení a silný pocit strachu. Vždy to byl záběr na mé dlaně, někde na louce, skrz které se sypal písek a já nebyla schopná jej zachytit,“ popisuje svůj zážitek se sny Marcela. Proč písek na zelené louce, to dodnes neví. Jeho sypání ale přisuzuje tomu, že se bála, že jí život prokluzuje mezi prsty a není v její moci ovlivnit události, které se jí dějí.

Každý z nás si pamatuje sny, kdy před někým utíkal, nebo se naopak utéct snažil a nemohl se pohnout z místa. Kdy chtěl křičet, ale jeho pusa nevydala ani hlásku, kdy jej ohrožovali obří pavouci nebo mu z pusy padaly zuby... Proč se nám takové hrůzy zdají, když s realitou mají jen málo společného?

„V tyto dny přichází jarní únava, prošli jsme změnou času. Právě v tomto období je náš nervový systém citlivější, spánek křehčí a sny bývají intenzivnější, živější a často i znepokojivé. Nejčastější sny jsou o tom, že někam padáme, ztrácíme kontrolu nebo nám padají zuby. Často se ve snech objevují také pavouci nebo hadi. Všechny tyto motivy jsou o tom, že je na nás vyvíjen tlak, máme pocit selhání nebo se bojíme něčeho nového, co má do našeho života přijít. Všechno souvisí s nejistotou. Ne vždy se to dá vyložit jednoduše, ale základní symboly většinou sedí,“ přiblížila autorka Velké knihy snů Petra Novotná.

Sny jsou vlastně zprávy z našeho podvědomí a vyplouvá v nich do naší mysli to, co přes den potlačujeme. „Během dne jsme často v zápřahu, jedeme naplno a nemáme moc čas sledovat, co naše tělo a emoce potřebují. Podvědomí se dostává ke slovu až během spánku, kdy poleví kontrola nad tím, jak působíme, reagujeme a jak potlačujeme emoce,“ vysvětluje Petra Novotná s tím, že během noci naše mysl začne zpracovávat konflikty z běžného života, myšlenky i vnitřní hlas.

„Sny nejsou jen náhodné obrazy – snaží se nám říct to, co jsme přes den nezpracovali. Uklízí naši mysl, takový náš vnitřní svět. A pozor, čím déle určitý problém ignorujeme, tím nepříjemnější sen můžeme mít,“ vysvětluje, proč některé sny přidávají na intenzitě.

A proč se Marcelin sen opakoval? „ Opakující se sny nás vracejí k tématu, které nemáme vyřešené. Připomínají nám znovu a znovu něco, čemu nechceme věnovat pozornost. Čím déle problém ignorujeme, tím intenzivnější nebo nepříjemnější se sen může stát.

Dodala, že pokud je naše psychika zatížena nedořešenými věcmi a my je neustále ignorujeme, ve snech před nimi neutečeme. „Neuzavřené vztahy, potlačený smutek, vina nebo dlouhodobý stres se často vracejí právě ve snech. Tam se vám to vrátí. Opět je to o tom, že podvědomí vás upozorní na to, co třeba nevědomky řešíte v běžném životě. Sny jsou jako zrcadlo.“

Pozor, nebezpečí!

Mohou naše sny fungovat jako varování? Mohou. Pokud se je naučíme vnímat, můžeme z nich číst ne budoucnost, ale spíše špatný směr naší navigace či vedení.

Úplněk, změna času, jaro

Jaro jako období obnovy ovlivňuje nejen spánek, ale i sny. Všechny tyto události ovlivňují náš nervový systém i hormonální rovnováhu.

  • Úplněk je často spojený s lehčím spánkem, únavou, nervozitou, intenzivnějšími a zmatenějšími sny.
  • Změna času může narušit náš spánkový rytmus a na čas navodit pocity únavy.

„Sny nás mohou upozornit na vyčerpání, emoce, které nechceme vidět, nebo rozhodnutí, o kterých pochybujeme. Je ale důležité naučit se sny číst v kontextu života, který žijeme – ne jen jako výklad jednoho symbolu, i když i ten může být vodítkem,“ vysvětlila Petra Novotná.

Ve svůj prospěch lze tedy využít i špatné sny, jen s nimi musíte pracovat: je dobré se naučit sny vnímat a zapisovat a na základě nich potom rozvíjet svou intuici a emoční inteligenci.

„Je skvělé si je zapisovat a vracet se k nim. I když nám sen na začátku přijde bezvýznamný, v dlouhodobějším kontextu s opakujícími se snovými symboly může vytvořit odpověď nebo řešení, které hledáme,“ vysvětlila autorka Velké knihy snů. Na noční stolek si tedy položte zápisník. A pokud si sny nepamatujete, je dobré zapsat si alespoň emoce a pocity, které ve vás sen zanechal.

„Po delší době se k nim můžete vrátit a ptát se: Cítím se v reálném světě podobně? Co se mi ve snech opakuje?“

Když vím, že sním

Mnoho lidí už někdy zažilo stav, kdy věděli o tom, že sní, a snažili se udělat si sen „hezčí“. Případně znovu propadnout spánku tak, aby se jim to hezké dozdálo. Patříte mezi ně? Pak máte co dočinění s lucidním sněním.

Nebezpečná spánková paralýza?

Spánková paralýza je stav, kdy se člověk probudí, ale tělo zůstává dočasně „ochrnuté“. Vzniká při narušení přechodu mezi spánkem a bděním. „Ačkoli může být velmi nepříjemná, sama o sobě není nebezpečná. Často souvisí se stresem, nepravidelným spánkem nebo vyčerpáním,“ uklidňuje Petra Novotná.

„Lucidní snění je stav, kdy si během snu uvědomujeme, že sníme. Tento stav umožňuje se snem vědomě pracovat – měnit jeho průběh, čelit strachům nebo vědomě prozkoumávat vnitřní svět. Pro mnoho lidí je to nástroj sebepoznání, kreativity i osobní odvahy, ale je velmi těžké se lucidní snění naučit ovládat a vyžaduje to hodně praxe,“ přiblížila Petra Nováková.

Lucidní snění se dá postupně natrénovat. Jako základ poslouží kvalitní spánek a vedení spánkového deníku. Je dobré si taky všímat pocitů a prožitků během dne, vnímat je. „Každý by měl postupovat podle vlastních zkušeností a pocitů – především bez tlaku. Lucidní snění vyžaduje velmi citlivou práci s podvědomím,“ upozornila autorka.

Sny a naše paměť

Dlouho se předpokládalo, že sny jsou součástí hlubokých fází spánku, ale dnes se už ví, že se objevují ve všech jeho fázích. „Liší se ovšem jejich charakter. V REM spánku bývají sny emocionálně silnější a jsme v nich více zapojení,“ uvedl už dříve v rozhovoru neurovědec Aleš Stuchlík s tím, že hrají roli v procesu ukládání našich vzpomínek.

„Problém je, že zkoumat sny je složité, protože jsou subjektivní a těžko se měří. Lze se sice lidí zeptat, co se jim zdálo, a porovnat to s tím, co si pamatují, ale stále jde o nepřesné informace,“ dodal.

Petra Novotná

Petra Novotná
  • Dlouhodobě se věnuje práci se sny, symbolikou a lidskou myslí.
  • Ve své tvorbě propojuje osobní zkušenost s tradičními výklady snů napříč kulturami a rozvíjí vlastní přístup k jejich interpretaci.
  • Sny chápe jako způsob, jakým mysl zpracovává emoce a životní situace, a jejich význam hledá vždy v kontextu konkrétního člověka.
  • Je autorkou knihy Velká kniha snů – tajemství magie a spánku.

Být si vědomi, jak spíme, je proto moc důležité. Spát bychom měli kolem sedmi až osmi hodin denně – i když délka spánku je individuální.

„Důležitá je také kvalita a struktura spánku, která je označovaná jako spánková architektura. Ideálně bychom měli kvalitně spát jak v první polovině noci, kdy převažuje hluboký spánek s pomalými vlnami, tak v druhé polovině, kdy převažuje REM fáze. Tyto fáze se během noci střídají a každá z nich přispívá k ukládání vzpomínek. Nejen konkrétních událostí typu, koho jsme potkali nebo co jsme dělali, ale také znalostí, dovedností a nově osvojovaných návyků,“ dodal neurolog.

Navíc, pokud je spánek nekvalitní, přerušovaný nebo příliš krátký, sny mohou být chaotické nebo si je vůbec nepamatujeme. „Dlouhodobá únava se pak často projeví právě v nepříjemných nebo vyčerpávajících snech, které ukazují na přetížený nervový systém,“ doplnila Petra Novotná.

Pět našich nejčastějších snů

  • Pád: Sen o pádu (do díry, kamkoliv… ) většinou přichází ve chvíli, kdy podvědomě cítíte, že nemáte něco ve svém životě úplně pod kontrolou. Často ukazuje na nejistotu nebo strach, že se něco zbortí nebo sesype.
  • Útěk / pronásledování. Tyto sny nejsou ani tak o tom, kdo vás honí, ale spíš před čím utíkáte. Většinou jde o něco, čemu se v realitě nechcete postavit.
  • Nahota na veřejnosti: Nahota ve snu často souvisí s pocitem zranitelnosti a strachem z toho, že vás někdo odhalí. Může to být situace, kdy máte pocit, že vás někdo vidí víc, než byste chtěli.
  • Zuby: Ztráta zubů bývá hodně silný sen, který je velmi nepříjemný a často souvisí s pocitem ztráty jistoty nebo kontroly. Objevuje se ve chvílích, kdy procházíte změnou nebo nadměrným tlakem.
  • Zkouška bez přípravy: Tento sen je překvapivě častý i u lidí, kteří už dávno nestudují a většinou ukazuje na pocit, že na něco nejste dost připraveni nebo že na sebe máte moc velké nároky.
Slavné ženy bez make-upu i s líčením: dva pohledy na jednu tvář

Slavné ženy bez make-upu a s ním

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se na veřejnosti ukázaly bez make-upu. Jak vypadají v soukromí a jak na červeném koberci, je zpravidla velký rozdíl. Přesto i tak vypadají k světu....

Co jíst při hubnutí: 30 potravin, které zasytí a podpoří spalování tuků

Ilustrační fotografie

Hubnutí není o hladovění, ale o chytrém výběru potravin. Některé zasytí na dlouho, jiné dodají důležité živiny bez zbytečných kalorií. Klíčem je vyvážená strava, která podpoří metabolismus a pomůže...

Vibrující prsteny i nositelné erotické hračky. Móda začíná být zase sexy

Erotické pomůcky a latexová móda v kolekci španělské značky MadRubb pro podzim...

Konzervativní estetika je sice na vzestupu, ale má i svůj protipól. Na týdnech módy se objevují erotické a fetišistické prvky, velký boom zažívají „nositelné“ hračky pro dospělé. Nejde přitom už jen...

Lži, podvody a noční hody. Matěj se finále Extrémních proměn málem nedočkal

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už...

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už prý nevěděli, jak syna přesvědčit, aby zhubl. Zavalitý mladý muž se zadýchával i při pomalé chůzi, vleže měl tep 110. Stalo se...

Krásky, které se předvedly jako andílci na přehlídkách Victoria’s Secret

Sexy krásky, které se procházely po přehlídkovém molu jako andílci.

První přehlídka značky Victoria’s Secret se konala v New Yorku v roce 1995. Šlo o prestižní akci, které se účastnily ty nejlepší modelky. A nakonec se konala rovnou třiadvacetkrát. A vždy to byla...

Jaro obléklo žlutou. Rozsviťte se v barvě slunce také, třeba na doplňcích

Pastelové barvy mají až zázračný omlazující efekt. K světlému základu přidejte...

Jarní sluníčko nabírá na síle a spolu s ním se v našich šatnících znovu objevuje optimistická žlutá barva. Jak ji nosit a co žlutého si pořídit?

10. dubna 2026

Správná péče o oči předejde vráskám. Jak si poradit s jemnou pokožkou

Obočí je stále středem pozornosti. Pozor však, abyste to s jeho intenzitou...

Rádi říkáme, že oči jsou zrcadlem duše. A zrcadlem čeho je oční okolí? Odpověď se nabízí: toho, jak dobře, pravidelně a úspěšně se o ně staráme.

10. dubna 2026

Emoce jsou nástrojem spojení, ale i zdrojem nedorozumění, říká terapeutka

Ilustrační snímek

Emoce nás provázejí odjakživa – někdy nás potrápí, jindy podpoří. Neustále ovlivňují náš život i vše, co s ním souvisí. Stojí tedy za to poznat je lépe.

10. dubna 2026

Jíte je běžně, ale mohou škodit. 30 rizikových potravin nejen pro alergiky

Ilustrační fotografie

Alergie na potraviny a různé intolerance jsou stále častější. Některé složky stravy patří mezi silné alergeny, jiné mohou zhoršovat trávení nebo vyvolávat histaminové či pseudoalergické reakce. Tady...

10. dubna 2026

Pavouci, útěk, padající zuby. Naše sny nejsou náhodné, nutí nás věci řešit

Padání, potažmo létání patří k častým snovým motivům. Co se nám tím chce říci?...

Každou noc, kdy se uložíme ke spánku, hlava zpracovává přes den prožité podněty a pocity. A nám se zdají sny. Někdo se děsí nočních můr, jiný si na sny nepamatuje, rozhodně však není náhoda to, co se...

10. dubna 2026

Prát špinavé prádlo veřejně nechce nikdo. Expertka o změnách u rozvodů i péči o děti

Premium
Věra Kovandová

Výlučná, společná nebo střídavá. Různé formy porozvodové péče jsou minulostí. „O děti je zpravidla povinen a oprávněn pečovat každý z rodičů, soud pouze upravuje, v jakém režimu,“ vyjasňuje advokátka...

9. dubna 2026

Krásná babička boří internet, vnouče jí málokdo věří

Málokdo věří ženě, že už se stala babičkou.

Osmatřicetiletá Brittany Desboroughová už je babičkou a mnozí jí to nevěří. Vypadá stále jako dvacetiletá studentka. Lidé si ji pletou s její dcerou Makenzie a její nejmladší syn je jen o rok starší...

9. dubna 2026  8:28

Bělení zubů doma: proč většina metod nefunguje a co skutečně funguje

Komerční sdělení
ilustrační snímek

Bílé zuby jsou jedním z nejobvyklejších estetických přání žen v Česku. Jenže cesta k nim bývá plná zklamání – drahé dentální zákroky, dráždivé pásky nebo zubní pasty, které slibují zázraky, ale ve...

9. dubna 2026

Bez jídla nezhubnete, říká výživová poradkyně Simi Šeligová

Simi Šeligová

Sedmatřicetiletá Simona Šeligová si po druhém porodu prošla proměnou, která je dechberoucí. Z maminka s kily navíc je žena, které by málokdo hádal, že kdy rodila. Svou cestu ke zdravějšímu já už...

9. dubna 2026

Přestaňte zajídat stres. Raději si zacvičte, efekt bude ještě lepší

Ilustrační fotografie

Každý reaguje na tlak jinak – někdo přestane jíst, jiný si naopak „obaluje nervy“ sladkým. Emoční přejídání sice krátkodobě pomůže, ovšem problém nevyřeší. A navíc přidá další!

9. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaro láká ukázat nožky. Zkuste čtveřici outfitů s tou nejkrásnější sukní

Není třeba splňovat stereotyp krásy, abyste mohla vynést světlou květovanou...

Odkládáme kalhoty, ve kterých jsme přečkaly zimu, a už nedočkavě ze skříně vytahujeme sukně, bez nichž není dámský šatník nikdy úplný.

9. dubna 2026

Lži, podvody a noční hody. Matěj se finále Extrémních proměn málem nedočkal

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už...

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už prý nevěděli, jak syna přesvědčit, aby zhubl. Zavalitý mladý muž se zadýchával i při pomalé chůzi, vleže měl tep 110. Stalo se...

9. dubna 2026

