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Strach udělat chybu nás brzdí. Úspěšné naopak omyly posunuly, naučte se to také

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  15:00
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Říká se, že chybovat je lidské. Jenže: ve škole za chybu hrozí špatná známka, v práci nás stojí povýšení, v partnerství způsobí rozchod. Není divu, že se chyb bojíme. | foto: Shutterstock

Říká se, že chybovat je lidské. Jenže: ve škole za chybu hrozí špatná známka, v práci nás stojí povýšení, v partnerství způsobí rozchod. Není divu, že se chyb bojíme. Tématu se věnoval magazín Víkend DNES.

Chybovat je lidské. Výrok připisovaný římskému filozofovi Senecovi je platný po staletí, přesto se podle něj chováme jen zřídka. Za vlastní chyby se stydíme, skrýváme je, omlouváme se a vnímáme je jako důkaz vlastní nedostatečnosti. Nedokončené studium na vysoké škole, nepovedený pracovní pohovor, neschopnost shodit nadbytečné kilogramy, peníze poslané podvodníkům, nepovedená dovolená, která skončila na letišti kvůli propadlému pasu…

Ochota riskovat selhání je tím, co od sebe odlišuje lidi, kteří se v životě posouvají, od těch, kteří přešlapují na místě.

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Strach udělat chybu nás brzdí. Úspěšné naopak omyly posunuly, naučte se to také

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Říká se, že chybovat je lidské. Jenže: ve škole za chybu hrozí špatná známka,...

Říká se, že chybovat je lidské. Jenže: ve škole za chybu hrozí špatná známka, v práci nás stojí povýšení, v partnerství způsobí rozchod. Není divu, že se chyb bojíme. Tématu se věnoval magazín Víkend...

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